世盃外｜國足或以強攻陣迎戰印尼　武磊打兩支止痛針為國待命

世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽，國足將在周二（15日）晚上8時主場迎戰印尼，力爭分組賽首勝。由於此前三戰全敗，國足今戰可謂非勝不可的生死戰，早前受傷主力前鋒武磊，為此更注射止痛針，務求今仗能為國披甲。



對日本、沙特阿拉拍及澳洲三戰全敗，國足目前以0分排在小組最後一名。由於賽事採雙循環制，面對實力相對前三支對手較弱的印尼及巴林，若國足能在他們身上拿到三分，則仍存有出線希望。

上仗不敵澳洲賽後，主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）稱對印尼才是「真正戰鬥的開始」。雙方過去交手13次，其中國足9勝3和1負佔絕對優勢，上一次不敵印尼已是1957年，不過印尼近年積極歸化，陣中有不少原籍荷蘭的球員，實力早已今非昔比。

進入18強戰後，伊雲高域率領的國足三戰全敗，其帥位亦陷入巨大危機。（新華社）

率隊慘錄三連敗後，伊雲高域被指快將被辭退，也一度傳出國家隊球員不滿主帥。內媒《東方體育日報》指，他們未收到「今場落敗伊雲高域便會下課」的消息，這名克羅地亞主帥在訓練時亦神色從容；《北京青年報》則報道，伊雲高域在訓話時希望全隊能繼續支持自己。

《體壇周報》表示，中國今場「可能回歸強攻模式」，重新採用伊雲高域擅長的菱形4-4-2陣式，「搶開局、佔先機」，並預計上仗穿上10號球衣的韋世豪，會擔任重要的進攻中場。

上場攻破澳洲大門的謝文能曾因傷退下火線，但報道指他並無大礙，能在今場比賽出戰。（新華社）

上仗因傷缺陣的武磊，今次仍為焦點人物。雖然國足周日宣布他與阿蘭一同歸隊，但《北青體育》表示，他早前受傷的肋部「仍存在明顯的疼痛感」，未知能否趕及出戰周二比賽。

撰寫報道的記者肖赧，在自己微博再補充，指武磊打了兩支止痛針（內地稱為封閉）。該名前鋒右膝半月板一直有傷，因此報道的照片中，能看到醫生在其膝蓋位置注射。

內媒報道武磊打兩支止痛針，希望能出戰今場國足生死戰。（微博圖片）

值得一提的是，今季中超只餘下最後3輪，武磊效力的上海海港在榜首僅領先第2名的上海申花2分，正值爭冠關鍵時刻。打止痛針強行上陣，可能會影響球員職業生涯，因此武磊今次舉動大獲網民稱讚，不過《東方早報》跟隊記者宋承良表示，武磊周一未有參與合練，認為他今戰難以正選上陣，「超級替補最多了」。