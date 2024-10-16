世盃外｜美斯獨造5球助阿根廷大勝　「知道國家隊生涯已屆尾聲」

世界盃南美洲外圍賽，美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）面對玻利維亞大演帽子戲法，更為隊友送上兩次助攻，助阿根廷在主場以6：0大勝對手。

已經37歲的球王美斯，球員生涯步入黃昏，他今場臉上洋溢喜悅，但賽後表示或已是在國家隊的最後時光。



面對實力較弱的玻利維亞，阿根廷未受太大考驗。第19分鐘，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）前場逼搶成功，美斯單刀射入近柱先開紀錄。

第43分鐘，美斯接應隊友直線跑出單刀空位但未有貪功，以妙傳「報答」無人看管的拿達路馬天尼斯，後者輕鬆射入空門，助阿根廷領先至2：0。

美斯與拿達路馬天尼斯合力炮製前兩球。（Getty Images）

僅4分鐘後，美斯快開罰球斬入禁區，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）控定後射入遠柱死角；後備入替的泰亞高艾美達（Thiago Almada）在69分鐘接應傳中破門，繼續擴大優勢。

美斯愈踢愈勇之下，84分鐘在禁區頂擺脫對手右腳抽射破網；第86分鐘更是重演過往巴塞時期常見的入球模式，他在右側推進後，與隊友撞牆至禁區頂，再擺脫數名防守球員，推往禁區頂左側起腳射入，以帽子戲法助阿根廷大勝玻利維亞6：0。

目前阿根廷10戰獲22分，在榜首領先哥倫比亞3分。根據賽制，排在前6名便可晉級至決賽周，阿根廷出線形勢一片大好。

由右邊推到左邊，前後左右一堆防守球員跟住，美斯這記入球甚有當年在巴塞味道。（路透社）

全場比賽精華：

這場勝仗讓美斯錄得國家隊第10次帽子戲法，追平宿敵C朗拿度紀錄，成為史上第二名達到此成就的球員。他今場入3球並貢獻2次助攻，獲Sofascore給予10分滿分。

幫助球隊大勝，美斯今場笑容滿面：「很開心能在阿根廷球迷面前作賽，感受他們的熱情。聽到他們如何高呼我的名字，這讓我很感動，我們都很享受在主場與球迷有這種連繫。」

美斯今場似乎十分享受。（Getty Images）

當被美聯社記者問到，會否在2026世界盃幫助阿根廷力爭衛冕時，美斯回答得十分謹慎：「我沒有為自己的未來設立任何日期或是『死線』。我只是去享受這一切，我比之前更感觸，也更多地接受人們對我的愛，因為我知道，這或是我最後的比賽時光（these can be my last games）。」

領隊史卡朗尼（Lionel Scaloni）也不知道美斯還能繼續代表阿根廷多長時間：「我對他唯一要求，就是盡可能長時間地踢下去。看美斯在足球場上比賽是一種樂趣，他總能帶給我們驚喜。」