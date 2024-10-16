足球｜杜慈執教英格蘭國家隊　成「三獅軍團」史上第三名外籍主帥

英國權威媒體《天空體育》及《BBC》報道，杜慈（Thomas Tuchel）已跟英足總達成協議，將在明年1月執教英格蘭國家隊。



報道指，杜慈與英足總簽署18個月合約，於2025年1月1日生效，即這名德國籍教頭的任務，會是帶領「三獅軍團」征戰2026世界盃；同時亦意味着現任暫代主帥卡斯利（Lee Carsley），會繼續帶領球隊在下月的歐國聯中，面對希臘及愛爾蘭；

杜慈將帶領英格蘭征戰2026世界盃。（路透社）

51歲的杜慈曾在2021年1月至2022年9月期間執教車路士，並率領「藍軍」奪得2020/21歐聯冠軍。之後他接掌拜仁慕尼黑教鞭，但聯賽11連霸「斷纜」，上季結束離開後，至今未有執教任何球隊。《天空體育》指，今次相關記者會會在英國時間周三（16日）下午1時30分召開。

杜慈曾於2020/21球季率領車路士奪歐聯冠軍。（Getty Images）

這次德國籍的杜慈上任，意味他成為繼艾歷臣（Sven-Goran Eriksson）及卡比路（Fabio Capello）後，第三名外籍英軍主帥。

值得一提的是，杜慈將會與哈利卡尼重聚，上季他曾在拜仁執教這名英軍前鋒，遺憾是兩人未能攜手在德國奪得錦標；其車路士舊部列斯占士（Reece James）及芝維爾（Ben Chilwell），亦可能再被徵召入伍。