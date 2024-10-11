英格蘭史上首次不敵希臘　新帥「實驗式」怪陣惹抨擊｜歐國聯

歐洲國家聯賽F組，英格蘭在主場對希臘，在暫代主帥卡斯利領軍下排出「全攻型」的奇怪陣容，最終遭對手絕殺，是英軍史上首次不敵希臘。

卡斯利賽後解釋陣容的理念，表明是實驗性的排陣，卻未能奏效。



英格蘭的正選陣容中，沒有傳統中鋒，而在中前場起用了5名進攻球員，包括擔任「假9」的比寧咸和菲爾科頓，布卡約沙卡和安東尼哥頓分任兩翼，高爾彭馬出任中場，夥拍迪格蘭賴斯；阿歷山大阿諾特和歷高利維斯踢左右閘，單看牌面是侵略性很強的陣容，不過這對英格蘭的火力沒有太大幫助。

英格蘭的正選陣容中，許多新一代的攻擊球員，但效果不算理想。（Getty Images）

上半場雙方互無紀錄，在49分鐘由效力賓菲加的前鋒柏夫利迪斯（Vangelis Pavlidis）打開紀錄，英軍到87分鐘終於由比寧咸追平，未料到補時4分鐘，柏夫利迪斯再入一球，2:1絕殺英格蘭。

值得一提的是，今次柏夫迪利斯近兩年半以來首度為希臘取得入球，希臘隊在入球後，也舉起早前意外離世的希臘國腳巴洛克球衣，以示悼念。

希臘歷史性擊敗英格蘭，大軍舉起早前離世的隊友巴洛克球衣。（Getty Images）

在今場比賽前，希臘9次對英格蘭只得2和7負，意味今仗是他們首度在正賽賽事擊敗英軍，而且他們也是近19年間，作客擊敗英格蘭中，排名最低的一隊（第48名），上一隊排名最低的，是2005年9月作客英格蘭贏波的北愛爾蘭，當時北愛排名116。

另外，翻看數據，英格蘭今場雖然排出進攻能力極強的陣容，惟全場12次射門中只得兩次中目標，分別來自3分鐘和87分鐘，兩次都來自比寧咸；希臘同樣有12次射門、3次中目標，另有3次「詐糊」。據英國BBC的統計，英格蘭陣中沒有任何球員曾在對手禁區內觸球超過5次，這也反映英軍鮮有造出極具威脅的攻勢。

卡斯利坦承今仗實驗不成功。（Getty Images）

卡斯利坦承今場賽事是希望嘗試新陣容，解釋道：「我們嘗試了不同的戰術、也嘗試Overload中場（集中球員在中場或邊線、在對戰上取得人數優勢），我們做了實驗，但未能取得預期的結果，實在失望。」他指出外界不應期望太高，「我們需要再嘗試，失球都是源於犯錯。」英格蘭在香港時間周日深夜（周一凌晨）會再於歐國聯作客芬蘭。