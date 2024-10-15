尼日利亞國家隊作客利比亞疑遭報復　全隊被困廢棄機場逾12小時

2025非洲國家盃正處於外圍賽階段，尼日利亞與利比亞本來會在周二（15日）深夜交手，不過比賽似乎會被推遲，因為尼日利亞被迫降落至另一個廢棄機場，全隊被困超過12小時，該處沒有食物、食水及訊號。

隊長杜斯特伊岡（William Troost-Ekong）炮轟利比亞故意玩心理戰，表明全隊拒絕作賽。



尼日利亞球隊乘坐的航班，本應周日在利比亞的班加西降落，但杜斯特伊岡表示，利比亞政府在他們快抵達時，毫無緣故地拒絕降落申請，飛機因而臨時改道，前往230公里外一座已廢棄機場。

從杜斯特伊岡貼出的照片，能見到該處仍有電力供應，但這名尼日利亞隊長稱該處大門被鎖上，全部人被困在沒有食物、食水及電話訊號的機場內，「這一切都是心理戰」。照片中也看到一眾尼日利亞球員疲累地在長椅上入睡，狀甚狼狽。

一眾尼日利亞球員被困機場逾12小時。（杜斯特伊岡X）

尼日利亞疑遭報復？

他似乎找到辦法連上網絡，指過往也經歷過對手的小動作，但未曾試過今次這樣，敦促非洲足協應審視今次事件：「我已尋求尼日利亞政府介入及拯救。即使讓他們不戰而勝也好，作為隊長，我們決定球隊不會出戰這場比賽，也不會前往（利比亞）任何地方，因為安全無法得到保障。我們無法想像若繼續作賽，之後被安排的酒店和食物會是怎樣。」

英國《Metro》指，上周五利比亞作客尼日利亞時，前者曾抱怨遭對手有意耽誤行程，故意不安排巴士讓他們前往130公里外的目的地，因而被滯留數小時，此前還被搜查行李。該場比賽尼日利亞以1：0勝出。杜斯特伊岡指尼日利亞一向尊重自己及任何作客前來的對手，當中可能存在錯漏，但今次利比亞行為是有意為之。

報道指利比亞曾抱怨尼日利亞安排不周，今次或為報復。（杜斯特伊岡X）

利比亞足總：對事件表示遺憾

利比亞足總對事件表示遺憾，並解釋臨時改變航班地點是因為航空管制，認為那是在國際航空上無可避免會發生的事件。

尼日利亞王牌前鋒域陀奧森漢今次未有隨隊，因而避過一劫。這名射手炮轟對手行為違背體育精神，令隊友受到不公平對待，：「他們的行為不僅是拖延，看起來更像是將我們當成人質。我們不是罪犯或囚徒，所有球員及教練都必須要安全歸來。」他指除非到中立場地作賽，否則會如隊長杜斯特伊岡所言罷賽。

之後杜斯特伊岡再在X（前稱Twitter）炮轟對手小動作，包括機場故意不提供燃油、巴士司機在外面拍攝及取笑他們，形容自己已哭笑不得。至香港時間周二凌晨，杜斯特伊岡表示球隊已安全回國：「為球隊感到自豪，尼日利亞精神永不磨滅。」他又貼出球隊滯留6小時後，開始苦中作樂地唱歌、玩啤牌的影片，表示今次事件只會讓他們更加團結。

這名隊長指希望下個月能以正確方式參加非洲國家盃：「沒有球隊應這樣被虐待。足球講求尊重，且從尊重自己開始。」非洲足協在周一表示會調查事件，目前仍未有這場比賽的最新安排。