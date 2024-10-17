羽毛球．丹麥賽︱安洗瑩休戰兩個月後強勢復出　笑談跟家人食排骨

羽毛球新世代女王安洗瑩在巴黎奧運贏得女單金牌後，大爆韓國羽毛球國家隊黑幕，包括要為「師兄」洗內褲，事件震撼全球，驚動韓國政府徹查事件。

一直帶傷上陣的安洗瑩，奧運後養傷避戰巡迴賽，休息近兩個月後，終在超級750級別的丹麥公開賽復出，她表示十分開心。



安洗瑩贏得奧運金牌後休戰兩個月。（Getty Images）

安洗瑩：羽毛球場是我的快樂泉源

安洗瑩在首圈擊敗泰國球手李美妙後稱，「復出賽場我很開心，10分滿分的話有10分。」

即使以21：16、21：8輕取對手，安洗瑩卻說，「我很緊張，但能在贏得奧運後重返球場我很高興。第一局我嘗試調整狀況、閱讀風向和重拾比賽感覺。我很享受在賽場奔跑，那是我的快樂泉源。」

安洗瑩說復出賽場很開心。（Getty Images）

笑談養傷期間跟家人食排骨

她補充，「巴黎奧運後我花上很多時間休息，需要通過休息從傷患中恢復過來。我尚未回復100%狀態，但已漸入佳境。」

安洗瑩特別提到，「很開心可以跟我的隊友一起出戰巡迴賽，我很想念它，不過現在我能夠跟家人和朋友相聚，做有趣的事如食排骨。」

她在16強遇上另一泰國好手拉查諾，力爭再進一級。今次賽事她被列為頭號種子，另一Big 4球手、日本的山口茜首圈爆冷出局，最有機會威脅到她的是中國兩位球手、2號種子王祉怡及4號種子韓悅。