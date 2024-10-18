「曼聯需要改革」碧咸力撐新班主拉傑夫　點名現役一人踢法似佢

「萬人迷」碧咸（David Beckham）接受前隊友里奧費迪南（Rio Ferdinand）的專訪，表示支持今年初入股曼聯的新班主拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe），認為對方既是球迷，也是一位成功的商人，而且看得出他真的着緊曼聯，希望曼聯球迷保持耐性，一切將有改善。



碧咸接受里奧費迪南的專訪。（X）

碧咸在里奧費迪南的YouTube頻道上表明曼聯需要改革，他說：「這間球會需要改革，需要以全新的視角去審視怎樣營運及決策。」

碧咸：我真的喜歡拉傑夫

作為曼聯的青訓產品、也是1999年三冠王成員之一，碧咸支持今年初入股曼聯的英國富商拉傑夫，他說：「我真的喜歡拉傑夫。這些年來，我與他及一些共同朋友見過幾次面，我覺得他是一位球迷，而且明顯地是一位優秀的商人。」

「不過，我覺得更關鍵的是，球迷看到他着緊及關心，這是其中很重要的一部分。顯然，多年來球迷對球會的管理層失去信心，而拉傑夫真的很着緊他想做及建立的東西。」

49歲的碧咸表示改變是需要時間。（X）

「故此，希望一切會改變，但改變需要時間。」

「我認為曼聯球迷這些年來已經非常有耐性，但我們都希望回到昔日美好的時光，愈快愈好。」

碧咸在2003年因「飛砵事件」離開曼聯，轉投皇家馬德里，輾轉踢過洛杉磯銀河、AC米蘭及巴黎聖日耳門，及後在2013年退役。掛靴後，他向商業及管理方面發展，現為美職聯球會國際邁亞密班主。

碧咸接受里奧專訪，訪問片段超過1小時。（X）

碧咸：阿諾特踢法似我

碧咸球員生涯以「黃金右腳」聞名，其右腳傳中、死球及長傳妙到毫巔，他認為在現今英超，利物浦的阿歷山大阿諾特踢法最似他。碧咸說：「如果要我選一位球員，必定是阿諾特，我認為他的傳球及傳中都很似我。」

「他的傳球視野，令人難以置信。他是一位優秀的球員，從他的長傳、傳球的位置、看待球賽的方式，我見到自己的影子。他用波的方式，是有些球員從來沒有想過的，這是我喜歡他的原因。」