羽毛球．丹麥賽︱安賽龍身體不適退賽 比賽期間狂嘔 垃圾桶候命
撰文：顏銘輝
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羽毛球丹麥公開賽，男單世界排名第二的東道主球手安賽龍（Viktor Axelsen）在十六強中途退賽。安賽龍昨日（17日）在十六強面對19歲法國小將蘭尼亞（Alex Lanier）先輸19：21，及後在第二局中途到場邊嘔吐，並在落後7：11時決定退賽。
30歲的安賽龍是今次丹麥賽的頭號種子，他在首圈以兩局21：13輕取日本球手田中湧士晉級，昨日遇上淘汰伍家朗的蘭尼亞，爭入八強。賽前報道指，安賽龍受病毒感染，抱恙上陣。首局，安賽龍已打不出水準，與蘭尼亞爭持激烈，打成19平手後連輸兩分，以19：21先失一局。
在第二局，安賽龍的身體狀況明顯出問題，他要到場邊嘔吐。他坐在椅上，雙手拿住毛巾掩口，多次作嘔。工作人員亦為他準備了一個垃圾桶，放在他跟前。打到落後7：11時，安賽龍不再堅持，決定退賽。蘭尼亞晉級八強後，將面對淘汰李卓耀的新加坡球手駱建佑。
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