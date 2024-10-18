巴塞隆拿中電騙陷阱　懵然不知過數100萬歐　騙子冒稱利雲經理人

外國傳媒報道，巴塞隆拿曾經中了電騙陷阱，差點被騙去100萬歐元，幸好銀行醒目，及時攔截了轉賬。

事件發生在2022年，波蘭射手羅拔利雲利度夫斯基（Robert Lewandowski）以4500萬歐元從拜仁慕尼黑轉投巴塞，有人冒認利雲的經理人向巴塞要求轉賬100萬歐元佣金到一位律師的戶口，巴塞不虞有詐地中伏。不過，銀行認為有可疑，攔截轉賬，凍結戶口，後來證實一切是騙局，該戶口也是有人利用偽造文件所開設的。



兩年前利雲度夫斯基的轉會，成為騙子詐騙巴塞的機會。（Getty Images）

報道稱，當時巴塞收到一封聲稱來自利雲經理人薩哈維（Pini Zahavi）的電郵，內容要求他們將100萬歐元佣金轉賬到一個塞浦路斯銀行的戶口，而戶口持有人名為Michael Gerardus Hermanus Demon，聲稱是一位律師。巴塞便如電郵指示「過數」，轉賬了100萬歐元過去。

騙徒手法層出不窮，巴塞也中招。（Getty Images）

然而，塞浦路斯銀行發生有古怪，這個戶口就在巴塞轉賬前不久才建立，之前沒有其他交易紀錄，所以銀行的合規部門將轉賬標記為高風險交易，攔截了轉賬。轉賬受阻後，那位自稱為薩哈維的騙子向巴塞及銀行施壓，要求盡快過數，更威脅巴塞，若果不滿足要求，會向歐洲足協舉報。

幸好，銀行企硬，凍結戶口。貨真假實的薩哈維表示，從來沒有要求巴塞轉賬到該戶口，也不認識那位戶口持有人律師。後來，銀行亦告知巴塞成為詐騙案的受害者，但可以追回100萬歐元，沒有錢財損失。調查指出，有人利用偽造文件開設了那個戶口。事後，巴塞並沒有報警，但內部加強了安全程序，避免再發生類似的事情。