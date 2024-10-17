候任英格蘭主帥杜慈首見傳媒　專注2026世盃：用人以團隊為先

修夫基在今夏歐洲國家盃後辭任英格蘭主帥一職，卡斯利﹑哥迪奧拿等亦傳聞是下任人選。英格蘭足總周三（16日）公布，前車路士領隊杜慈（Thomas Tuchel）是真命天子，2025年1月起帶領「三獅軍團」衝擊世界盃。

杜慈在當地時間周三（16日）出席記者會，豪言以世界盃冠軍為目標，並將以表現說服球迷。



1月上任專注2026世界盃

杜慈將在2025年1月正式上任，合約期為18個月，他豪言領軍目標是在2026世界盃奪冠：「體育沒有什麼不可能，英格蘭女足及U21都做到，所以我們沒理由做不到。有時候我們要擺脫歷史，專注於過程，這將從來年1月開始。」

杜慈豪言領軍目標是贏得2026世界盃冠軍。（Getty Images）

英格蘭足總行政總裁布寧咸（Mark Bullingham）解釋為何杜慈在1月才上任：「我們跟他接觸時已有各自的時間表，希望他能專注於2026世界盃。因此讓卡斯利帶隊完成歐國聯賽事、杜慈1月1日接手便相當合理。」

將以修夫基建立風格為基礎

修夫基在任時，常被指責用人死板及保守，暫代的卡斯利曾擺出實驗性陣式，但效果不佳而備受批評。杜慈則表示，自己用人首要考慮是整體：「最重要是擁有一個合適的球員團隊，我們或不會選擇26名個人實力最出色的球員，而是選出一個能互相扶持、建立一種能讓整體表現更出色氛圍的團隊。」

修夫基執教英格蘭成績出色，但風格則備受批評。（Getty Images）

不過與此同時，杜慈亦表示不會徹底改變球隊風格：「我們將以修夫基建立的風格作為基礎，會額外增添一些其他東西，以幫助球隊打破（58年無冠）魔咒。」

「為手持德國護照感抱歉」

英格蘭多年來均偏向任命本土教頭，因此外界對於杜慈接任主帥一職反應不一，他是英格蘭史上第3名外籍主帥，上一任為意大利名帥卡比路，退任距今已12年。名宿加歷查便表示雖然杜慈具備實力，但覺得聘用外國教頭「感覺不太妥當」；加利尼維利更直言感到失望。

面對質疑，杜慈大方回應。（Getty Images）

杜慈對此顯得豁達：「我為手持德國護照感到抱歉，或許我之前在英超執教時，有球迷曾感受到我對這個聯賽及國家的熱情，包括我有多喜歡在這裏居住及工作。希望我能說服他們（有懷疑的球迷），並向他們展示出我對成為英格蘭主帥有多自豪。」