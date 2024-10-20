美斯後備落場11分鐘內演帽子戲法　國際邁亞密破積分紀錄奪冠

國際邁亞密在美職聯常規賽，主場6:2擊敗新英倫革命，當中擔任隊長的美斯在下半場後備上陣，更在短短11分鐘內連入3球，最終國際邁亞密全取3分、奪得常規賽冠軍，更刷新美職聯常規賽的積分紀錄。

憑着這個錦標，國際邁亞密也正式取得明年展開的全新世界冠軍球會盃參賽資格。



國際邁亞密對新英倫革命的賽事，美斯先列後備，上半場新英倫革命先入兩球領先，但蘇亞雷斯在40和43分鐘的入球，極速為邁亞密扳平比數到2:2。換邊後，主隊換入美斯，同時由甘拉馬施治（Benjamin Cremaschi）入球反超前。

美斯一落場便有好表現。（路透社）

美斯入替後戴起隊長臂章，邁亞密一直保持一球領先，但美斯在78、80和89分鐘各入一球，這個11分鐘內完成的帽子戲法，終助邁亞密以6:2大勝，同時以34戰、74分的成績，正式超越本來由新英倫革命保持的美職聯常規賽積分紀錄（2021年創下的73分），並成為今季常規賽冠軍，強勢進入季後賽；而全季只吞下4場敗仗，也平了常規賽最少敗仗的紀錄。

美斯連中三元。（路透社）

美斯在今季美職常規賽上陣19場，錄得20個入球及16次助攻；他的隊友兼好友蘇亞雷斯，也攻入了20球。美斯賽後在個人instagram上，發布了球隊捧起「支持者盾」（Supporters' Shield，即常規賽錦標）的照片，寫道：「又一個美好的晚上，球會也再創下歷史！」

國際邁亞密捧起常規賽冠軍。（路透社）

憑着這個常規賽冠軍，國際邁亞密也取得明年上演的新制世界冠軍球會盃參賽資格，新賽制的世冠盃改為四年一度，由32支來自6個洲際足球協會的球隊參加，國際邁亞密將以主隊的身份，在2025年6月15日在邁亞密Hard Rock球場的揭幕戰亮相，賽事將在同年7月13日結束。