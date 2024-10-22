本田圭佑征服不丹足球　球壇浪人創紀錄　「犬亂入事件」略顯狼狽

38歲的前日本國腳本田圭佑周日（20日）代表不丹球隊Paro FC正選參加不丹超級聯賽煞科戰對Thimphu City，他梅開二度，幫助球隊以2：2逼和對手，賽後一起慶祝聯賽封王。本田圭佑透過足球浪遊世界，踢過位於亞洲、歐洲、中美洲、南美洲及大洋洲的球會，達成在10個國家頂級聯賽入球的紀錄。



本田圭佑日前在不丹踢波，與Paro FC慶祝聯賽冠軍。（X）

雖然本田圭佑已經做過幾年柬埔寨國家隊教練，但不代表他已經掛靴。在今年夏天，他為不丹足球復出，與不丹球隊Paro FC簽約一場合約，幫助他們出戰亞洲足協挑戰聯賽資格賽對尼泊爾球隊Church Boys United。那場比賽，本田踢足90分鐘，有球罰球中柱，雖然他沒有入球，但助Paro FC以2：1勝出，首次打入亞洲盃賽的正賽。當時本田表示：「我滿意賽果，創造了不丹足球歷史，我很自豪可以成為其中一分子。不過，我不滿自己未能取得入球。」

本田圭佑周日在不丹超級聯賽代表Paro FC踢煞科戰。（Instagram）

半年後，本田有機會彌補遺憾，他又跟Paro FC簽一場合約，過去周日出戰今季聯賽煞科戰對Thimphu City。賽前，Paro FC已經有46分，領先次席的Thimphu City 8分，提早鎖定了冠軍。這場在周日的比賽，Paro FC先落後0：1，本田在34分鐘射入十二碼，為球隊扳平。這是本田近3年首個入球，他上次入球是2021年9月在立陶宛聯賽。

Paro FC之後又再落後1：2，但本田在下半場尾段又再拯救球隊，接應左路傳中，頭槌頂入，為Paro FC追成2：2完場，與球隊一起慶祝聯賽封王。這是本田近6年半以來首次梅開二度，他上次一場入兩球是2018年4月在墨西哥聯賽。

本田在不丹練波。（Instagram）

本田在不丹超級聯賽梅開二度後，達成在10個國家頂級聯賽入球的紀錄。他之前在日本、荷蘭、俄羅斯、意大利、墨西哥、澳洲、巴西、阿塞拜疆及立陶宛的頂級聯賽都入過波。據日本傳媒資料，本田之前與科蘭共同持有這個紀錄，曾效力港超傑志的烏拉圭名宿科蘭在9個頂級聯賽取得入球。

本田在不丹練波。（x）

本田在社交網站分享這幾日效力Paro FC的照片，感謝大家支持，之前還分享了一段「犬亂入事件」的練波片段，見到他跟隊友玩「馬騮搶波」，但負責搶波的「馬騮」不是球員，而是一隻狗。這隻狗搶波相當積極，轉身快又步頻密，連本田都差點被牠逼甩，有點狼狽，勉強傳到波給隊友。