高普加盟紅牛遭多蒙特球迷怒轟出賣靈魂　「你毀掉了自己的名聲」

紅牛集團周三（9日）宣布，高普（Jürgen Klopp）將於2025年1月1日上任全球足球總監。或許大多數人對此消息沒有太大感受，只是意外曾稱「筋疲力盡」、想要好好休息的高普，這麼快便重新工作。

不過從網上可看到，高普前東家多蒙特的球迷對此極大反應，更對這位曾經深深愛戴的教練罵不絕口，到底當中原因是什麼？



消息公布之後，高普在Instagram拍攝一條短片，談及今次決定任職紅牛全球足球總監的原因。他表示以前擔任主帥時過於忙碌，希望能藉今次機會好好學習足球相關知識，幫助發展整個足球產業，也解釋不會出現在場邊，沒有違背數月前的說話。

該條影片已關閉評論功能，但打開早前的帖文，便能看到留言區一片罵聲。「From hero to zero」、「你本來可以成為德國最偉大的傳奇教練」、「你毀掉了自己的名聲」；X（Twitter）更有球迷罵他是狗、偽君子，批評他為錢而出賣靈魂。

高普Instagram的留言區罵聲一片。（Instagram截圖，經Google網頁翻譯）

這些痛罵他的人，大多都是多蒙特球迷——那麼為何高普今次到紅牛任職，會惹起「黃蜂軍團」支持者這麼大的不滿呢？

「最討厭的德國球會」

由紅牛集團注資的RB萊比錫，在2016/17球季首戰德甲，被稱為「最討厭的德國球會」（most hated club in Germany）。德國是一個重視傳統的國家，足球聯賽一直推行「50+1」制度，規定由球會原有會員掌握至少51%股權，目的是不讓投資者獲決策權。

2009年，德國足球系統改革，地區聯賽以下條件放寬，於是紅牛購買德國第5級聯賽球隊SSV Markranstädt的比賽權，「走法律罅」地以少數與紅牛集團有關係的會員，掌控球隊決策權。

RB萊比錫迅速在德甲崛起，但背後做法引起球迷不滿。（Getty Images）

之後球會改名為萊比錫，並在前面加上RB二字。不過這一點他們同樣也是「走法律罅」，由於不允許商業冠名，所以RB萊比錫的全名其實不是「Red Bull Leipzig」，而是「RasenBallsport（草地足球運動） Leipzig」。

因此，打破傳統的紅牛集團成為德國球迷公敵，RB萊比錫被批評是沒有傳統、只是用作市場營銷的工具，曾引起過不少球迷杯葛作客到其球場的賽事。

與多蒙特的矛盾

那麼為什麼只有多蒙特球迷反應特別大呢？德甲本來就重視傳統以及本地球迷，多蒙特更是反商業化的表表者。

英國《每日電訊報》在2013年曾報道過，主場內的飲食店打算將半公升啤酒售價，從3.7歐元提高至3.8，但被多蒙特的營銷總監Carsten Cramer拒絕，理由是「會讓球會失去信譽、忠誠度以及與球迷的聯繫」。

此外，多蒙特的門票亦以低價格聞名，多蒙特行政總裁華斯基（Hans-Joachim Watzke）表示球會理念是「球迷不會覺得自己是客戶」，他亦曾認為高普是世上最佳教練。

多蒙特球迷以狂熱著稱，與球會文化亦不無關係。（Getty Images）

多年來陣中不少球星被財雄勢大的拜仁撬走，一定程度上讓「蜜蜂軍團」成為商業足球的受害者，而在2008至2015年間執教的高普，便是帶領他們對抗這股潮流的英雄，以及同聲同氣的戰友。

當年葛斯突被拜仁撬走，缺陣2012/13球季歐聯決賽一幕，相信仍讓不少球迷印象深刻。（Getty Images）

2017年2月，一次作客RB萊比錫的比賽，便有28名多蒙特球迷因襲擊主場球迷、攜帶照明彈等被捕，可見他們對這間球會的憎恨。

當年高普也曾發言暗諷財團影響足球：「我是一名足球浪漫主義者，我喜歡足球的傳統文化。在德國，只有兩間球會在賽前唱《You'll Never Walk Alone》。」然而時過境遷，現在他卻似乎有不同想法。

因此高普今次加入擁有多間球會的紅牛集團，幫助他們發展全球足球產業，不難理解為何多蒙特球迷會如此氣憤及失望，認為這名主帥背棄了過往的自己，也背棄了曾與他並肩作戰的球迷。