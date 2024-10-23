網球｜首名「90後」男單大滿貫得主添姆退役　成就難揮三巨頭陰影

維也納網球公開賽，添姆（Dominic Thiem）在首圈直落兩盤被來自意大利的年輕球手Luciano Darderi淘汰，網球生涯至此正式落幕。

這名31歲奧地利球手曾被認為是「90後」球手的希望，但2020年奪美網冠軍後，因傷一直無法重回巔峰。他認為球手生涯沒有遺憾，並感謝現場觀眾祝福：「整個職業生涯就像是一場夢，我無法把它想像得更美好。」



首名「90後」男單大滿貫得主

與大部分新世代球手一樣，添姆的網球生涯同樣被費達拿、拿度、祖高域「三巨頭」力壓，他一生獲17次ATP巡迴賽單打冠軍，但4次打入大滿貫決賽只贏1次。2018及2019年連續晉身法網決賽，兩次都不敵「泥地王」拿度（Rafael Nadal）；2020年澳網亦獲爭金機會，卻在決賽被祖高域（Novak Djokovic）以3：2擊敗。

不過1993年出生的他終在2020年美網決賽擊敗阿歷山大維薩維列夫封王，成為首名在男子單打獲大滿貫錦標的「90後」球手。

添姆在2020年美網奪冠，成為首名在男子單打獲大滿貫錦標的「90後」球手。（添姆Instagram）

生涯單打排名最高曾攀上世界第三，然而添姆在2021年狀態不佳，加上手腕受傷後，表現一落千丈，次年排名更跌出300名外。之後他一直無法重回巔峰，今年手腕傷勢更趨嚴重，終在今年5月宣告掛拍。

今場直落兩盤被淘汰後，添姆在維也納的最後一舞，首輪便落下帷幕，仍獲主場觀眾送上熱烈掌聲。

他是這個時代愈來愈少見的單手反手球手，也難得能在「三巨頭」時代留下重要印記，即使最終比巨頭之一的祖高域更早退役，這數個月以來，添姆仍多次表示職業生涯沒有遺憾：「能夠與『三巨頭』、『四巨頭』在同一時代作賽，我感到非常榮幸及喜悅。在我們這個時代，我與這些最好的球手有過傳奇性的比賽，他們或許是歷史上最出色球手，他們每一個都非常獨特。」

添姆曾在法網決賽跟拿度交手兩次。（Getty Images）

今場賽後，賽會為添姆舉辦特別儀式，他感謝球迷支持，認為是時候揭開新篇章：「過去數個月，我收到不少暖心告別，但今天我想感謝你們多年來的支持。整個職業生涯就像是一場夢，我無法把它想像得更美好，謝謝你們。」