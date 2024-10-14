網球｜鄭欽文武漢賽爭冠遇剋星　患感冒出戰三盤憾負主場失冠

鄭欽文在家鄉的武漢公開賽打入決賽，再度遇上剋星莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），兩人激戰三盤，鄭欽文最終以1：2憾負。這名湖北姑娘表示抱恙在身，賽前服食感冒藥才出戰，無緣在家門口高舉錦標。



鄭欽文力爭在武漢主場奪冠。（新華社）

湖北出生的鄭欽文，希望在主場的武漢公開賽捧走冠軍，這名22歲的中國球手四強擊敗隊友王欣瑜，晉級決賽，世界第一的莎巴蘭卡是主場封后的最大阻力。雙方曾經三度碰頭，鄭欽文全數落敗，並未贏得任何一盤。

鄭欽文首盤第6局的發球局失守，以3：6先失一盤，鄭欽文次盤末段取得關鍵的破發分，以7：5扳回一城，亦是鄭欽文首度在莎巴蘭卡身上取得一盤，可惜鄭欽文未能乘勢在決勝盤再下一城，鄭欽文初段連失兩個發球局，結果以3：6告負，第四次不敵莎巴蘭卡，同時在武漢賽屈居亞軍，她亦難掩失望。

鄭欽文力戰三盤落敗，難掩失望。（新華社）

鄭欽文無緣主場奪冠，她在賽後只給自己5﹑6分，「今次比賽比上次（交手）好，發現自己的一些不足及需要改進的地方」，鄭欽文表示自己抱恙出戰，「我今天吃了退燒藥才上場，昨天（四強）的狀況更差，不斷冒汗，今天已經有好轉。兩星期內感冒兩次，這個情況實屬罕見，原來在身體健康的情況下出戰都不容易。」

鄭欽文指身體不在最佳狀態，免疫力同樣出現問題，故她將與團隊再討論會否出戰寧波公開賽。

鄭欽文表示自己感冒在身，感嘆原來在健康的情況下出戰都不容易。（新華社）

即使對莎巴蘭卡第四次落敗，但她看到自己的進步，比起上次澳網碰頭有進步，並期望下次再鬥莎巴蘭卡，希望打破宿命。莎巴蘭卡同樣認同鄭欽文的改進，坦言今仗是艱難的一仗，「她（鄭欽文）確實進步了，發揮更穩定，亦很有侵略性，各方面也看到她的進步，所以很高興在如此艱難的一仗中取勝。」