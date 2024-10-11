費達拿冀以網球啟發更多小將　視回饋社會為己任｜上海直擊

費達拿（Roger Federer，又譯費德勒）早前赴上海，出席一系列的活動，當中率先參與有份投資的瑞士運動品牌On的活動，與一眾來自雲南山區、立志成為職業網球手的小將們近距離接觸。

費達拿掛拍已足足兩年，但他始終是網球家庭的一分子，四出在不同地方出席網球相關的活動，近期更亮相大滿貫的看台，「費天王」坦言，退役後最不捨的不是獎盃，而是朋友。

01體育記者趙子晉 上海直擊



費達拿在上海出席品牌活動。（01體育趙子晉攝）

上海原本天氣麻麻，當費達拿周二（8日）抵達上海後，天公立即造美，其後隨即出席由瑞士品牌On舉辦的見面會，與來自雲南野象網球俱樂部的小將交流，小將們獲得不少貼士，費達拿更在場上一展球技，大家都滿載而歸。

費達拿在出道初期已在上海出戰，一晃眼超過20年，當年那個留着馬尾的飄逸少年，今日已成為風度翩翩的退役球王，「費天王」在上海的人氣不減，有「費達粉」在活動場地附近守候，只為了見偶像一面。

費達拿20多年前首度來滬時，還是個長髮的少年。（資料圖片／Getty Images）

費達拿在20多年前來到中國比賽，當時沒有太多中國男子球手活躍在球圈，今時今日卻有張之臻、吳易昺、商竣程，就算香港也有新星黃澤林，中國網球發長漸趨成熟，費達拿也樂見這個現象，並寄語新一代要堅持信念。

「只要有網球、有網球場，保持刻苦訓練的心，總有機會成為下個冠軍。中國有不少小將還未遇到自己發揮的舞台，這就是中國網球的潛力，希望他們未來都有更好及更大的舞台大展身手。」今次雲南野象俱樂部有機會與他們心中的英雄費達拿見面，希望藉着這些活動啟發更多年輕球手。

費達拿除了專注在網球事業，他也熱心公益，「費天王」希望透過網球所得到的，然後再回饋社會，「我是幸運的一人，因為我在瑞士長大，但世界各地有很多弱勢兒童，所以我希望以我的能力助他們一把，，這（回饋社會）是一種責任，也是我該做的事。」

費達拿希望藉網球啟發更多小朋友。（01體育趙子晉攝）

即使費達拿已經退役兩年，但他的名字與網球依然掛上等號，單憑費達拿在社交網站的貼文都略知一二。「費天王」今次將會出席上海大師賽的活動，換個身份再踏巡迴賽的賽場，是他最期待的事。

「無論是贏冠軍、長途飛行、甚至受傷，我都享受，我喜愛網球的一切，網球永遠是我的最愛。掛拍後最懷念的不是在場上贏冠軍或取勝，而是在不斷四出征戰的同時看到朋友，人與人的連結才是生活最重要的一部分，故我在退役後依然四圍飛，把握機會和大家見面。」

即使費達拿掛拍，依然不時現身網球場，與昔日對手互動。（資料圖片／Getty Images）

費達拿在不同活動也有機會施展球技。（大會提供）

費達拿直言，瑞士小朋友甚少以成為運動員作為目標，而且是普羅大眾難以理解的觀念。費達拿透過網球認識世界、接觸不同文化，豐富了他的人生，所以他更珍惜現時所擁有的一切。

「老實說，上天對我不薄，我的所謂低潮也只是輸了一場決賽，網球比賽就是有勝有負，這是網球的一部分，同時令我學懂如何從失敗中成長，所以我如此深愛網球。」