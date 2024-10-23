香港網球公開賽｜拉度簡奴繼大坂直美後亦因傷退賽　姬寧確認參戰

繼日本球手大坂直美後，「英國甜心」拉度簡奴（Emma Raducanu）周三（23日）通過賽會表示，因傷退出今月尾的香港網球公開賽，賽會同時宣布前澳網冠軍姬寧（Sofia Kenin）將出戰賽事。



拉度簡奴在9月中的韓國公開賽8強因傷退賽，至今未有參加任何賽事。賽會指周三接獲通知：「拉度簡奴表示：『很遺憾我將無法參加下周於香港進行的比賽。雖然我的腳傷正在好轉，但仍然需要更多時間回復至比賽狀態，我亦希望將來有機會再來港參賽。』」

拉度簡奴表示因腳有傷，無法來港參加比賽。（Getty Images）

香港網球公開賽將於10月26日至11月3日舉行，前「一姐」大坂直美亦在周日宣布因傷退賽，但表示會如期訪港出席活動，與香港球迷見面。

兩位世界級球星缺陣，幸好賽會邀請到前澳網冠軍姬寧加入。這名25歲的美國球手最高曾排名女單世界第4，在2020年澳網封后之外，同年法網亦打入決賽，該季結束後獲選WTA年度最佳球員。

姬寧與參加今屆香港網球公開賽。（Getty Images）

目前已確認的球手陣容中，還有力爭衛冕的費南迪絲（Leylah Fernandez）、巴黎奧運混雙銀牌得主王欣瑜，前世界一姐夏納（Simona Halep）、英國球手包奧達（Katie Boulter）、高蓮絲（Danielle Collins）、世界排名第38位的寶達寶娃 (Anastasia Potapova) 。屆時香港觀眾可在維園，親眼欣賞一眾世界級球手獻技。

香港網球公開賽門票由160元至970元不等，26至28日賽事免費入場，門票於www.tickets.tennishk.org發售。