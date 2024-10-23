曼聯傳找沙維接替坦赫格　高層上周到巴塞隆拿添疑竇︱足球

曼聯今季成績低迷，大部分時間身處英超「下半版」，領隊坦赫格的前途問題再受關注。英國《每日郵報》獨家消息指，曼聯近月曾兩度通過中間人接觸目前正待業的沙維，加上行政總裁貝拉達（Omar Berrada）為首的4人代表團上周四前往西班牙巴塞隆拿，直指紅魔鬼有意找前巴塞教頭來取代坦赫格。



沙維盛傳獲曼聯招手。（Getty Images）

曼聯心水領隊人選買少見少

今季8場英超聯賽，曼聯只贏3場，不敵白禮頓，更先後在主場以0：3不敵利物浦和熱刺，似乎在前列球隊面前再無競爭力。目前以11分排第12位，足足落後榜首的利物浦10分。事實上，曼聯上季已屢次傳出易帥傳聞，足總盃決賽期間管理層曾商討新帥人選，不料曼聯爆冷2：1擊敗曼城捧盃，坦赫格才險險保住帥位，但差勁開季成績讓易帥消息再次傳過不停。

從修夫基到杜慈，「曼聯下任領隊」人選不停轉換，杜慈10月8日簽約當上英格蘭領隊，兩日後修夫基表示明年會繼續休息不會執教任何球隊，曼聯屬意的頂級教頭人選愈來愈少，也令沙維當上他們如辭退坦赫格的下任領隊目標人物之一。

坦赫格再傳帥位難保。（Getty Images）

兩度接觸沙維 高層齊赴巴塞隆拿

《每日郵報》聲稱曼聯近月藉中間人兩度接觸沙維，足見紅魔鬼對他的興趣。今夏離開巴塞的沙維也曾表明，無意繼續在西班牙執教。曼聯行政總裁貝拉達為首的4人代表團上周四飛往巴塞隆拿，不禁令人懷疑此行會否跟羅致沙維有關，不過《每日郵報》指出那是因為班主之一的拉傑夫到當地支持旗下的英力士帆船隊，才將一連串高層會議移師巴塞隆拿舉行。

曼聯今季找來昔日名宿雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）當坦赫格的副手，「雲佬」顯然是球隊一旦辭退坦赫格的臨時領軍人選，在球隊屬意的修夫基和杜慈目前皆未能接任下，目標轉向沙維也不足為奇。

士砵亭主帥阿莫林非常搶手，盛傳曼徹斯特兩大豪門均有意找他接任。（Getty Images）

沙維以外還有兩大人選

曼聯周四歐霸作客費倫巴治，內部消息指球隊暫無意易帥，球會官方拒絕回應有關領隊前途的揣測。拉傑夫旗下的英力士接管曼聯足球部，今年5月足總盃決賽期間高層曾跟多位潛在新帥接洽，坦赫格今夏在西班牙度假聖地伊比薩島跟英力士高層開會成功保住帥位，可是開季差勁戰績持續，或令高層再次失去耐性。

除了沙維之外，盛傳士砵亭主帥阿莫林（Ruben Amorim）和前多蒙特教頭泰錫（Edin Terzic）均是曼聯屬意的領隊人選，惟近日阿莫林被指為未來到曼城接替哥迪奧拿的首選，曼聯如想找這位葡萄牙教練，要先跟曼城「拗手瓜」，看來毫無勝算。