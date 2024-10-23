西甲｜華倫西亞跌落榜尾引發示威　班主「林榮福之亂」仍無盡頭

華倫西亞周二（23日）在主場2：3不敵拉斯彭馬斯後，約2000名主隊球迷賽後在當地示威，需要出動到警察及消防隊到場。這場比賽實際上是西甲的「榜尾大戰」，昔日西甲冠軍華倫西亞落敗後，今季10戰6負僅1勝，以6分排在榜尾，而拉斯彭馬斯則由最後一位升上第19。

華倫西亞球迷的不滿其實存在已久，新加坡籍班主林榮福上周傳出賣盤，但價錢高昂嚇跑不少投資者，早前更有球迷往其新加坡住所外抗議被補，對班主仇恨情緒因此升至最高點。



華倫西亞不敵榜尾的拉斯彭馬斯，跌落西甲最後一位。（Getty Images）

賓尼迪斯在千禧年代初，率領華倫西亞在2001/02、2003/04西甲封王，打破皇馬、巴塞壟斷，為球會帶來等待30年的聯賽冠軍。不過在管理失當及財政困難之下，「蝙蝠軍團」開始變賣球星，大衛施華、大衛韋拿及馬達都是代表人物。

賓尼迪斯曾率領華倫西亞兩奪西甲冠軍。（Getty Images）

不得民心的新加坡班主林榮福

至2014年，新加坡商人林榮福收購華倫西亞，之後繼續出售球星還債，球會戰績風光不再，至今10年間唯一錦標，是2018/19球季驚喜地擊敗巴塞隆拿贏得西班牙盃。然而當時林榮福只顧在包廂招呼老友碧咸，未有前往更衣室祝賀球員，已引來球迷批評。

近年華倫西亞主場，不時能看到大批華倫西亞球迷舉起黃色紙牌，上面寫着「LIM GO HOME」叫班主林榮福下台。

華倫西亞球迷痛恨班主林榮福，現時在主場不時可看到叫他滾蛋的紙牌。（Getty Images）

球迷遠赴新加坡抗議被捕

今季華倫西亞戰績不濟，球迷對他的不滿情緒愈發高漲。本月初，便有一對西班牙夫婦在新加坡一幢住宅外展示橫額，因涉嫌參與公眾集會而被當地警方拘留。BBC報道，名為Dani Cuesta的西班牙男子，與妻子前往新加坡度蜜月時，特意帶上反對林榮福的橫額，在他相信是該名班主的住宅外展示，並分享到社交媒體上。

由於當地法律禁止這種行為，兩人之後出境時受阻並沒收護照，驚動西班牙駐新加坡大使館，消息傳出後，引起華倫西亞球迷極度不滿。

Dani Cuesta因在新加坡展示橫額，涉嫌參與公眾集會被捕。相關照片現已從帳號中刪除。（X）

傳高價放售球會不果 落敗再引發球迷示威

上周曾傳出林榮福有意放售球會，西班牙《阿斯報》指，一份在基金機構間流傳的文件顯示，林榮福標價3.5至4億歐元出售華倫西亞91.5%股權，而且收購者還需負擔球會3.4億歐元債務以及至少1.5億歐元的新球場建造費，即合共至少8.4億歐元，因而嚇跑不少投資者。

這個價格買華倫西亞到底有幾貴？曾多年在英超榜尾掙扎的紐卡素，2021年獲沙特阿拉伯國家主權基金為首財團收購100%股權，當時價格約為3.67億歐元。華倫西亞縱跟紐卡素一樣，在本土擁有一班忠實支持者，但英超轉播及各項商業收入遠勝西甲，兩者標價相若，華倫西亞的叫價其實已經稍貴，還要投資者負擔多近5億債務和開支，便令價格高得不合常理，當然乏人問津。

上周傳出林榮福（左）有意出售華倫西亞，但售價太高。（Getty Images）

放盤價不合理地高，球迷在新加坡抗議被拘留，加上今次「榜尾大戰」落敗，接二連三的負面消息讓華倫西亞球迷的憤恨情緒達到頂點。

西班牙媒體football-espana報道，該仗賽後2000名球迷聚集在球場外示威，當地派出警察維持秩序，現場有垃圾桶被點燃，需要出動消防員救火。

獨裁風格逼走球隊功臣

華倫西亞球迷對林榮福的不滿，並非單純針對金錢。據足球資訊網站transfermarkt資料，這間球會近10季轉會支出是5.35億歐元，收入為5.73億歐元，10季加起來的轉會淨收益不足4000萬歐元，算不上離譜。

他最為人詬病的是獨裁的管理及用人風格。前主帥馬些連奴（Marcelino García Toral）及足球總監艾利文尼（Mateu Alemany），都曾為華倫西亞復興立下功勞。馬些連奴執教首季便率領球隊重返前四，獲得歐聯資格，亦在2018/19捧起西班牙盃。可是兩人都因為批評林榮福，在2019年9月被辭退，現時球會管理層內，可看到不少新加坡人名字，林榮福兒子便曾擔任球會總監。

馬些連奴帶領下，華倫西亞成績曾有進步，但因得罪班主而被辭退。（Getty Images）

早在2015年時便有報道，指林榮福不喜歡當時隊長柏利祖（Dani Parejo），隊長職位被褫奪，之後更以自由身轉會至維拉利爾，引起大批球迷不滿。球隊時任主帥正是曼聯名宿加利尼維利，他擔任教練期間，在西甲16戰只錄1勝，是球會最著名的失敗任命之一。

林榮福初入主的2014/15球季，華倫西亞排名西甲第4，仍是歐聯份子，10年過去「蝙蝠軍團」未見重拾輝煌希望，戰績一直滑落至如今排在榜尾，球迷自然對這名管理不善的班主失去耐性，不知這場「林榮福之亂」，何時才能停止？