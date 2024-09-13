深圳郊遊攻略｜趁假期擁抱大自然！盤點深圳19條絕美單車徑、步道

​度過假期最好的方式除了空調與手機，也不能錯過與大自然相擁。9個區，19條絕美騎行道，超全騎行攻略。



Chapter one開啟有氧之旅：10條自然綠道，大口吸氧

1. 羅湖區：「淘金山綠道」

淘金山綠道，位於羅湖區，藏於城市中的大自然氧吧。起於翠湖社區公園，途經布心山，終至沙灣路。綠意盎然的騎行道，可以看見遠處的梧桐山和深圳水庫。

淘金山綠道

全程距離：7.07km



TIPS：

1. 寵物友好，毛孩子也能進

2. 全WiFi覆蓋，設有多個補給站與衞生間



2. 光明區：「大頂嶺綠道」

抓住盛夏的尾巴，在充滿綠意的山野中漫步，感受自然與生命力。大頂嶺綠道藏於光明區的大頂嶺森林公園之中，被稱作是「深圳最美馬拉松山湖綠道」。它東至觀瀾、西接松崗、南抵石岩、北接東莞，全長6.4KM，是一條集生態健康、創意與科技環保為一體的新型綠道。

大頂嶺綠道

全程距離：6.4km

騎行路線：華創路大頂嶺森林公園停車點（距離入口僅200米）——大頂嶺綠道出口



3. 龍華區：「龍華環城綠道（陽台山段）」

龍華環城綠道規劃全長135公里，建成大水坑段、陽台山段和人才綠道、觀瀾北、綠谷示範、觀瀾北段，開通總里程達39. 6公里。陽台山段北起陽台山森林公園主入口（勝利大營救廣場），通過城市道銜接石凹水庫通大水坑段，南至北站站場（布九窩），接綠谷公園段，環繞賴屋山、冷水坑、高峯三大水庫，依託豐富的水庫、溪谷、泉水等自然景觀，是一條可以登山望水，觀賞自然的野趣綠道。

龍華環城綠道（陽台山段）

全程距離：19.82km

騎行路線：大營救廣場出入口-賴屋山水庫-觀湖亭-龍溪橋-半月廊



4. 龍華區：「龍華環城綠道-大水坑段」

綠道位於龍華福成街道，東起龍瀾大道，西至石凹水庫，途經觀瀾森林公園大水坑水庫周邊，連接省立綠道5號大浪段、石凹水庫等, 全長約8. 5公里。該段位於觀瀾森林公園內，果林、果田等農業景觀較具特色。有龍舞華章、輪胎花園、粉草芭蕉、荷香小憩、星空綠道、麥田農家、濕地花園、果場漁樂等8處景點。

龍華環城綠道（大水坑段）

全程距離：19.82km

騎行路線：冷水坑出入口-桐花坡-青融泉-蝴蝶谷-攬勝台-卧龍遺蛋



5. 羅湖區：「梧桐綠道」

同樣是位於羅湖區的寶藏綠道，梧桐綠道起於東湖公園，鏈接檳榔公園，終於橫瀝口水庫，是一條名副其實的絕美綠道。蜿蜒寬闊的騎行道相隔水陸，一邊湖光，一邊山色。騎行之際，風景美不勝收。

梧桐綠道

全程距離：14km



騎行路線：

1、山水休閒線：東湖公園南門——仙湖驛站（東湖公園、深圳水庫、仙湖植物園）

2、果林野趣線：仙湖橋——梧桐河（仙湖植物園、羅湖林果場、荔枝園檳郎公園）

3、河濱沁爽線：梧桐河——梧桐驛站（梧桐山博雅館、梧桐山北門、梧桐驛站）



6. 南山區：「香山中街」

鬧市中藏着一條曲徑，卻不「通悠處」。只要十分鐘就可以抵達華僑城文化創意園，八分鐘就可以到達益田假日廣場。被譽為「深圳最浪漫的街道」的它，每到三四月，杜鵑便染紅了整條街道。深處南山繁華地段的香山中街，或許不是一天能夠與大自然親密接觸的騎行道，卻是一條最好玩的騎行道。

香山中街

全程距離：1.8km

TIPS：車流較多，騎行時需注意安全



7. 龍崗區：「坂田-平湖生態園」

這是一條白天會覺得平平無奇，但晚上卻能發現諸多驚喜的騎行路線。一路上都有專屬單車道和大燈照明，連隧道裏都劃分了專門的單車道。可以從甘坑河碧道騎到平湖生態園碧道，人少路平。踩着單車，吹着晚風，假期的飯後活動已經安排上了。

平湖生態園

全程距離：5km

騎行路線：坂瀾大道-坂李大道-二十四史書院-甘坑小鎮-平湖生態園



8. 福田區：「福田河綠道」

這是一條小眾且冷門的綠道。向外望去，是一條綠皮火車軌道，據說真的可以看到綠皮火車。因為地跨福田南山邊界，許多定居西麗和梅林的人都選擇來這裏休閒。徒步耗時2-3小時，好在幾乎沒有坡度。有的全副武裝，自行車騎行。有的攜家帶小，讓孩子親近大自然。

梅林綠道

全程距離：約8km

TIPS：這是一條很有挑戰的騎行道。建議自帶山地車。



9. 福田區：「新洲紅樹碧道」

新洲河畔掛起了一條「空中棧道」。抬頭就能看見深圳最高建築，視野絕佳。空中棧道與周圍5座人行天橋相連接，四通八達。一路向南騎行，就可以到達紅樹林公園。無論是散步騎行，還是遛狗遛娃，都不失為一個假期好去處。

新洲紅樹碧道

全程距離：1.5km

Tips：白天太陽實在毒辣，建議太陽下山後再來，還能欣賞絕美夜景。



10. 南山區：「西麗湖綠道」

這條綠道，一鍵滿足騎行、徒步和野餐需求。沿着西麗水庫而建，擁有蘆葦叢、拱門、親水平台等很多適合拍照的小眾打卡地。站在山坡上，和朋友野餐聊天；站在池塘邊，看水天一色；走在蘆葦叢裏，大口吸氧。主打一個悠然自得。

環西麗湖碧道

全程距離：15km

TIPS：目前只開放3km示範段



Chapter two 不發瘋只追風：9條濱海騎行道，看湖又看海

1. 大鵬新區「海貝灣」

「海貝灣－畲嚇灣綠道」，最具「大鵬特色」的一條線路，這裏很偏，但很小眾，也是最浪漫的一條騎行線路。這次出發，一起去看波光粼粼的海面、踩着柔軟銀白的沙灘、伴着海浪聲將大鵬的美景盡收眼底。綠道位於南澳中心區，總長約3. 5公里，是目前大鵬新區離海最近的一條綠道。

北起海貝灣沙灘，南至畲嚇灣，途經下企沙、馬爾代夫沙灘、南澳月亮灣廣場、月亮灣雙擁碼頭等地點，全線沿海設置，即可遠觀香港平洲島，也能近賞南澳海景。

海貝灣

全程距離：3.5km

騎行路線：海貝灣沙灘-下企沙碼頭-馬爾代夫沙灘-南澳月亮灣廣場-雙擁碼頭-畲嚇灣



2. 鹽田區：「鹽田濱海棧道」

鹽田濱海棧道，全場19.5公里。由多段臨海棧道組成。一路往前，迎風看海。沿途設有多處休息站，騎累了可以隨時停下來。海上懸橋、玻璃海、彩虹階梯……最浪漫的山海元素都在這裏了！抓住夏天的尾巴，去吹吹夏季的海風吧！

鹽田區海濱棧道

全程距離：10km



騎行路線：

1. 大梅沙西棧道-大梅沙海濱公園-大梅沙東棧道-小梅沙海濱公園-背仔角棧道

2. 海邊街-海鮮街-海濱棧道-大梅沙灘



3. 南山區：「大沙河生態長廊」

大沙河生態長廊是深圳市重點民生工程，從大沙河入海口至長嶺陂水庫，約13.7公里。沿線既有公園、水庫、大學城等特色景觀，又有高爾夫公園、大塘朗山等綠地空間。享有深圳版「塞納河」之稱。

大沙河生態長廊

全程距離：13km

TIPS：部分路段節假日會實行騎行管制

騎行路線：上游段（學院之道）-中游段（城市森林）-下游段（活力水庫）



4. 南山區：「深圳灣濱海棧道」

深圳灣濱海休閒帶西段，一面是城市天際線，一面是海平線。綠道全長7.4km，串起了蛇口的漁港文化。漁港中心公園到終點的海上藝術館，都是景色美出片率超高的地方。早晨騎行賞日出，晚上騎行聽海風。

深圳灣濱海休閒帶西段

全程距離：7.4km

騎行路線：紅樹林-流花山公園-西岸長廊-海上世界

TIPS：注意騎行時間！



5. 鹽田區：「深葵路」

深圳有一條直通大海的公路，叫深葵路。超棒海景公路，在這裏體會到了真正的「水天一色」。網紅路段是位於萬科十七英里至玫瑰海岸沙灘一小段路。下午四五點是光線最好的時候，更容易拍出好看的照片哦。

深葵路

全程距離：5km

騎行路線：玫瑰海岸-溪涌度假村-背仔角-小梅沙



6. 寶安區 × 光明區：「茅洲河碧道」

帶着青草芳香的茅洲河碧道，抬頭見白鷺，低頭見河流。目前分為寶安段和光明段。光明段適合騎行，寶安段適合散步。沿途近10個寶藏遊玩地，一路騎，一路玩。想體驗休閒騎行的小夥伴們首選它！

茅洲河

全程距離：約13km

【光明段】6.8km

【寶安段】6.1km



7. 寶安區：「石岩湖環湖綠道」

石岩位於寶安區的一隅，很多人都對這個城市邊緣的工業區不屑一顧。事實上，這裏藏着一片絕美的處女地，深圳最長的環湖綠道。30.8公里的石岩湖綠道可不止是綠道這麼簡單，它把石岩湖濕地公園和陌上花公園串聯起來，石岩水庫也在這裏。綠道上的陌上花公園是石岩人民的後花園，有人願意坐兩小時地鐵從羅湖到石岩，只為看它一眼，足以證明它美得驚豔。無論是騎行追風還是放空散步都很適合。

石岩湖環湖綠道

全程距離：30. 8km

騎行路線：陌上花公園-石岩湖濕地公園



8. 龍崗區：「大運公園」

深圳的水庫，有一個算一個，都是徒步和騎行的好地方。藏身大運自然公園的神仙嶺水庫值得去看看。遠眺深圳北理莫斯科大學，一眼看遍俄式的建築和大草坪。如果體力充沛，還可以登大運山，俯瞰龍崗的好風景。

龍崗區大運公園

全程距離：6km

騎行路線：飛龍大道-環大雲山-大運中心



9. 福田區：「福田河綠道」

福田河綠道，位於中心公園內。綠樹成蔭，地形平緩，是不容錯過的騎行好去處。沿河騎行，可以看見很多小朋友在岸邊抓魚。福田河上有多座橋，騎行距離無限制，可以兜圈騎。騎累了可以找附近的靠椅和涼亭休息。

福田河綠道

全程距離：無限制

TIPS：公園外的地鐵口和公交站台都可以租借共享單車



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