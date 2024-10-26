劍擊｜佘繕妡行色匆匆回港戰會長盃　奪冠後周日返美準備周一上學

「會長盃劍擊錦標賽」一連兩日在香港公園體育館舉行，首日男﹑女子重劍賽事，在美國留學的佘繕妡特意趁放假回港參賽，「佘佘」未遇太大壓力，大熱封后。

劍擊新賽季11月開鑼，佘繕妡需要兼顧劍擊與學業，預告即將變成「空中飛人」，就算新一季港隊沒有江旻憓，女子重劍隊的拼搏心依然不變。



佘繕妡在會長盃大熱封后。（趙子晉攝）

就讀美國聖母大學（University of Notre Dame）的佘繕妡，適逢「Term Break」上周六返港，她寓比賽於聯誼，今日比賽的休息時間，不時與各個劍手交流。

佘繕妡小組賽意外未能全勝，五勝一負的成績令她以7號種子躋身淘汰賽。今年會長盃大吹冷風，港將陳渭泠、連翊希和朱嘉望同樣無緣頒獎台，佘佘在晉級路上未受太大壓力，輕鬆殺入4強，以13：9擊敗陳祉澄後，決賽與年僅14歲的李懿穎爭冠，結果以9：4奪冠。

佘繕妡在即將展開的賽季將會十分忙碌。（趙子晉攝）

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佘繕妡為了爭奪巴黎奧運資格而休學一年，今年9月重返美國繼續學業，今次她來去匆匆，仍未適應時差，周日便要飛返美國，準備周一上學，難怪佘佘賽後直呼「好攰」：「仍然未在狀態，還在適應時差，想起明天（返美）就覺得好累。」

經歷一年休學，佘繕妡坦言成長不少，在新一季以頒獎台為目標：「在一年Gap Year經歷了很多，不論在劍擊或其他方面都看開了，學懂更專注在當下，嘗試調整心態適應不同環境。這一年成長不少，與教練和隊友溝通，或是自己的技術與打法，都比以前成熟，同時在世界盃分站感受到自己進步，希望新一季可以更穩定，取得突破登上（國際賽的）頒獎台。」

會長盃劍擊賽。（趙子晉攝）

劍擊國際賽賽季11月展開，佘佘需要兼顧學業與劍擊，包括國際賽、香港本地賽和美國NCAA比賽，即將展開「飛人生活」，「參加這些賽事都是我的任務，這是必經階段，我需要突破自己」。

港隊女重在巴黎奧運後經歷人腳變動，江旻憓急流勇退，佘繕妡成為港隊女重中世界排名最高的劍手（世界排名第38），「之前亞錦賽，Vivian受傷先行回港，我與隊友照常出戰團體賽，所以沒有不習慣。我都是用功練習，與隊友繼續拼搏，繼續爭取好成績」。