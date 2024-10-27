南華足球隊相隔逾40年再戰加山場　名宿擁南躉力撐：有回家的感覺

南華足球隊相隔超過40年重返加路連山道球場比賽，於香港甲組聯賽對晉峰，獲近400名「擁南躉」捧場，氣氛不輸部份香港超級聯賽賽事。

有支持南華超過60年的球迷表示，今仗有「回家」的感覺，共希望球會能盡快重返頂級聯賽。



南華體育會位於加路連山道的球場2012年獲馬會撥款重建並冠名，球場2021年翻新後重開，今季成功向足總申請舉行部份賽事，包括今日港甲聯賽對晉峰一役。賽前南華會在社交媒體積極以「真主場」宣傳，非但派發限量紀念手扇及襟章，且設有球衣預訂及禮品發售處，吸引「擁南躉」入場。

南華球衣十分受歡迎。（袁志浩攝）

據指，南華上次在「加山場」出戰正式比賽已是1981年對墨西哥瓜達拉隊的表演賽；若是踢本地波更要數到1977年。然而相隔近半個世界重返「加山場」，只有約400名球迷入場，可容納近1000位觀眾的看台只坐了一半。

撐場的名宿包括高尼路、山度士、梁能仁、丘建威及余國森等，部份南華會會員則選擇於高爾夫球訓練場上方的餐廳邊睇邊食，伴隨三下鼓聲而來的「南華」打氣聲響徹球場，氣氛不比部份港超賽事差。

南華重返加山場，氣氛不輸部份港超賽事。（袁志浩攝）

部份南華會會員則選擇於高爾夫球訓練場上方的餐廳邊睇邊食。（袁志浩攝）

「死忠」黎先生與數位朋友結伴觀戰，他坦言己支持南華近60年，「當年南華對精工，場場都爆棚，最鐘意黃文偉、張志德、顧錦輝......好可惜球隊沒踢港超，若仍參與港超，球市不會這麼淡，南華的比賽一定有過千人睇，現時港超有一場比賽（現場觀眾人數）過千也很困難。」

黎先生又指，自己第一次到加山場睇波，「感覺幾好，應該在這裏舉辦更多比賽，因為環境好，又有座位。同時希望南華搵人出錢，快點升上港超，這樣的話作為球迷已心滿意足。」

「死忠」黎先生（右）與數位朋友結伴觀戰。（袁志浩攝）

另一位擁南躉鄧先生已年屆73歲，身穿南華奪冠紀念衫的他透露自小學起已捧「少林寺」，更即場如數家珍地講出當年球星——曾鏡洪、何祥友、陳朝基、尹志強等人的名字，「南華有打不死精神，落到場好投入不會留力，曾鏡洪踢到個頭破血流，紮住繃帶照打，這點很難得，也會在南華會自行加操，我們不會再找到這類型的球員。」

球迷鄧先生對南華不離不棄。（袁志浩攝）

鄧先生當年也曾於加山場睇波，他表示球場已變得完全不同，但仍有「回家」的感覺「當年很少賽事會編排在南華會，多數在大球場上演，我們實際上在這裏看的更多是練習。難忘當年大球場散場後，與球迷在斜路歡迎自己球星回來（南華會）場面比現在任何一支球隊（盛大），傑志也要『靠邊站』。」

約有近400名球迷入場睇南華。（袁志浩攝）

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即使在南華2017年自降甲組後，鄧先生仍不離不棄地繼續入場，他明白香港足球由班主資金撐起，只希望球隊能愈打愈好，「沒錢也無辦法，若打得返上（港）超聯，就算南華成為弱旅，或者再降班，打成點都會支持。」

南華名宿梁能仁。（袁志浩攝）

至於在1975至1982年間「上山」的南華名宿梁能仁，當年亦曾在加山場比賽，他很高興能重返「主場」，感覺煥然一新，「近年南華（足球隊）不太好，但仍培養青訓球員，保持南華精神。南華在球迷心中仍有位置，若能找到贊助，當然想他們升班。」