足球熱話︱金球獎頒獎禮前曼聯求坐「順風機」　遭曼城霸氣婉拒

一年一度的足球金球獎（Ballon d'Or）頒獎禮10月29日在巴黎舉行，曼聯沒有球員入圍大獎，只有兩位小將高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）和加拿祖（Alejandro Garnacho）入選相當於全球最佳21歲以下球員的金童獎，消息指主管曼聯足球部的英力士為節省開支，曾向同市宿敵曼城要求讓兩位年輕球員坐「順風機」，卻被對方一句月霸氣拒絕。



曼聯兩小將加拿祖和馬恩奴皆入圍今屆金童獎。（Getty Images）

曼聯為慳錢向曼城求坐「順風機」

英力士接管曼聯足球部後，想盡辦法減省開支，早前甚至向傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）「開刀」，不再讓這位老人家擔任曼聯全球大使，每年節省200萬英鎊人工開支，引來激烈批評。英國《每日郵報》獨家消息指，目前球會如此氣氛下，讓兩個小將乘坐私人飛機到場不甚妥當，加上考慮到碳排放問題，於是向曼城提出要求，看看能否順道載二人一程。

可是曼城回覆指，私人飛機已安排好，機上已無額外空間，否則要另行再作安排，禮貌地拒絕了曼聯的要求，也不禁讓人好奇，曼城到底有多少位球員出席頒獎禮，連私人飛機也可坐滿？

夏蘭特和科頓雙雙入圍金球獎。（Getty Images）

曼城禮貌拒絕而不失霸氣

曼城不止名帥哥迪奧拿領軍的男子足球隊成績突出，近年女子隊表現亦突出猛進，今屆金球獎，男子隊有一度被視為得獎大熱的防守中場洛迪卡斯簡迪、前鋒艾寧夏蘭特、中場科頓和中堅魯賓戴亞斯四人入圍，女子隊方面，也有日本中場長谷川唯、英格蘭翼鋒羅倫漢普（Lauren Hemp）和牙買加前鋒梳爾（Khadija Shaw）三人入選，單是大獎已有七位球員晉身候選名單。

再加上巴西小將沙維奧（Sávio Moreira de Oliveira）入圍金童獎，以及哥迪奧拿入選年度最佳教練，曼城浩浩蕩蕩一行9人出發。

雖然曼聯今次被曼城拒絕，但跟其他球會一起共享包機，並不罕見。英超各球會不時會在國家隊賽事時，安排效力同一國家隊的球員乘坐同一客機往返英格蘭，尤其是來自南美洲的球員，此舉既可節省資源，又可避免額外碳排放。

英國《曼徹斯特晚報》指，相較其他球會作客本土聯賽主要乘坐客機，曼聯更多時候選擇坐火車，而在曼城拒絕「順風機」請求後，曼聯已另行安排其他交通方式讓馬恩奴和加拿祖前往金球獎頒獎禮。