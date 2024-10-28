大谷翔平傷勢無礙料續上陣　頭兩仗收視創7年最佳｜MLB世界大賽

棒球運動因為大谷翔平的「二刀流」超卓球技和親切有禮的星味而「起死回生」，MLB世界大賽頭兩仗平均收視，創出7年來最佳，較2023年暴升57%。



大谷翔平的魅力，是棒球運動逐漸受關注的原因之一。（路透社）

FOX自2000年起取得MLB獨家播映權。收視以英語FOX、西班牙語FOX及FOX網上串流直播計算。扣人心弦的第1仗，平均1520萬人觀看，最高峰就是道奇奠勝一刻，高達1780萬人觀看；該仗道奇在延長的10局下落後2：3，二死滿壘下憑Freddie Freeman轟出滿壘彈神奇反勝6：3。

第2戰的收視雖然微跌至1380萬人，但依然是繼道奇對紅襪的2018年世界大賽之後，收視最高的第2戰。

Freddie Freeman的再見滿壘彈，是今年世界大賽第一仗最高收視一刻。（路透社）

今年頭兩仗平均1430萬的收視，也是7年來最佳，對上一次收視高峰是2017年道奇對太空人的世界大賽，當年頭兩仗平均收視為1694萬。

今年的收視也遠較去年理想。去年世界大賽由德州遊騎兵對亞里桑那響尾蛇，球迷對這個戲碼並不熱切，頭兩仗平均只得912萬人觀看，最終遊騎兵以場數4：1擊敗響尾蛇，5場平均僅約900萬人觀看，是有統計以來最低一年。

大谷翔平受傷，擔憂的不只道奇教練和球迷，還有球會老闆和轉播商。（路透社）

今年世界大賽收視理想，道奇對洋基這個相隔43年才再出現的「強強對決」戲碼，已有叫座力，大谷翔平衝着世界大賽冠軍而加盟道奇，如今終於有望爭奪自高中時代已夢寐以求的錦標，當然也是焦點；加上洋基擁有美聯全壘打王Aaron Judge坐陣，將與國聯全壘打王大谷翔平直接對決，今年直播創收視新高，可說是預期之內。

是以，當大谷翔平在昨日第2戰因為盜壘而左肩收傷，一臉痛苦離場，擔憂的絕對不只球迷，還有轉播商、球會老闆甚至黃牛黨。昨日賽後，道奇初步證實大谷左肩脫臼，教練Dave Roberts今日帶來好消息，他抵達紐約洋基球場後出席記者會時表示：「如果大谷覺得沒有什麼問題，我找不到有什麼理由不讓他出賽。他今日的情況比昨日好，我們預期明天會更理想。」