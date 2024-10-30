曼聯羅致阿莫林｜當事人開腔回應　士砵亭證實曼聯願付千萬解約金

曼聯斟介葡萄牙少帥阿莫林（Ruben Amorim）最新進展！葡超球會士砵亭發聲明，證實曼聯有意挖角39歲的阿莫林，並願意支付1000萬歐元解約金。阿莫林周二（29日）晚回應轉投曼聯的傳聞，表示還未下決定，周三會繼續主持士砵亭的訓練。



阿莫林周二晚帶領士砵亭在葡聯盃贏波晉級。（路透社）

周二晚的葡萄牙聯賽盃8強，阿莫林帶領士砵亭以3：1擊敗國民隊晉級，賽後被追問加盟曼聯的傳聞。他說：「還未下決定。我不知道今場是否告別戰。」

在賽後記者會上，士砵亭教練阿莫林再回應：「曼聯的確對我有興趣，合約中亦有解約金條款，當有更具體的進展時，我會來這裏公布決定，因為這是我的選擇。當我都未決定一切時，無法透露更多。」

阿莫林周二晚帶領士砵亭在葡聯盃贏波晉級。（路透社）

有記者問他會否在接下來周日英超帶領曼聯對車路士，他說：「我會在這裏（士砵亭）。」記者追問他：「真的嗎？」他隨後補充：「我不知道。」阿莫林表示周三會繼續如常主持士砵亭的操練，準備周五的葡超聯賽。

據足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，阿莫林已經同意曼聯開出的條件及計劃。

阿莫林周二晚帶領士砵亭在葡聯盃贏波晉級。（路透社）

士砵亭向葡萄牙的金融監管機構發聲明，證實曼聯有意羅致阿莫林，代表曼聯已透過官方渠道斟介阿莫林。聲明稱：「曼聯已經表達了招募阿莫林的興趣，並表示準備好支付1000萬歐元的解約金。」

羅曼奴透露，阿莫林的解約金分開3種情況，若果葡萄牙國內球會撬人，金額為3000萬歐元，如果是國外球會的話為2000萬歐元，另外有個口頭協議，若果對方是頂級球會，解約金則降為1000萬歐元。

阿莫林周二晚帶領士砵亭在葡聯盃贏波晉級。（路透社）

阿莫林是歐洲球壇人氣急升的新一代少帥，2020年接掌士砵亭後，在20/21球季為球會贏得19年來首座葡超冠軍，之後在23/24球季再度聯賽封王。

曼聯在周一宣布主帥坦赫格下台，由助教雲尼斯達萊暫代帥位。曼聯下場比賽是周三晚聯賽盃對李斯特城，之後是英超周日對車路士。