曼聯炒坦赫格｜傳沙維頻與紅魔高層密會勢接手？BBC列8大新帥人選

曼聯解僱坦赫格，主帥市場風雲再起！英國傳媒BBC列舉多名新帥人選，除了暫代領隊、紅魔名宿雲尼斯達萊外，前巴塞名將沙維近期亦被指多次與高層密會，可能接掌曼聯的真命天子？



雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）

執教生涯紀錄：33賽22勝6和5負，勝率66.7%

這名前曼聯射手在今年夏天回歸，成為坦赫哈格助教團成員。球員時代的他自2001年加盟以來，經歷5個多產的賽季，攻入150球，在球會史上入球排名第11位。轉任教練後，曾曾帶領燕豪芬贏得過荷蘭盃，他在2022/23賽季結束前辭去主教練一職，之後就一直賦閒，有指球員們對他的執教方法不滿意。

這位48歲的荷蘭名將還曾兩次擔任荷蘭隊的助教。「雲佬」現時將暫時執掌球隊，曼聯球迷會希望再度由名宿掌帥嗎？

沙維（Xavi）

執教生涯紀錄：102賽71勝16和15負，勝率69.6%

在執教兩年半就獲得一座西甲獎盃，亦不足令巴塞隆拿的傳奇人物沙維得到球會的長期信任，最終亦下台。然而，這位44歲的西班牙名將在巴塞當時長期財政困難和球會內部動盪時期，確實讓這支豪門保住競爭力。他跟隨自己人生中其中一名良師益友哥迪奧拿進入英超，亦是令他心動的條件。

樸達（Graham Potter）

執教生涯紀錄：397賽160勝119和118負，勝率40.3%

當樸達在2023年4月被車路士解僱時，很少有人會想到他會失持續失業如此長時間。但屈指一算，現時已差不多18個月了。

樸達在史丹福橋執教生涯短暫，並沒有在球隊的大規模重組中取得成功，但他之前在白禮頓的工作受到了廣泛的讚譽。這位49歲的教頭在3年內將白禮頓變成了一支極具實力的英超球隊，近年球壇有任何空缺出現都會受到大力吹捧——包括英格蘭主帥職位。

在車路士的失敗之前，樸達被許多人描述為最好的英國教練，因為他在白禮頓開發了一個有吸引力的足球品牌。

法蘭克（Thomas Frank）

執教生涯紀錄：334賽141勝87和107負，勝率42.2%

50 歲的丹麥教練法蘭克因帶領賓福特升上英超，並鞏固他們在頂級聯賽的地位而受到尊重。儘管每當有頂級職位空缺時都會被提及，但法蘭克仍受「蜜蜂兵團」僱用。他是球壇另一位受到曼聯高層欽佩的人，並且認識曼聯背後財團英力士的體育總監卑斯福（Dave Brailsford）。

施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）

執教生涯紀錄：320賽192勝57和73負，勝率60.0%

這位48歲的意大利人在他的第二次執教生涯中贏得了大量的獎盃，上賽季帶領國際米蘭奪得意甲冠軍，並兩次贏得意大利盃冠軍。不過國際米蘭在2023年歐聯決賽中被曼城擊敗。這位前拉素和意大利前鋒還帶領過拉素贏得了意大利盃，以培養青訓穩定、有組織的球隊而聞名。他最近與國際米蘭續約至2026年。

麥堅拿（Kieran McKenna）

執教生涯紀錄：124賽67勝39和19負，勝率54.0%

麥堅拿非常了解奧脫福，因為他曾在2016-21年球季在曼聯擔任過U18教練和一隊助教。現時執教葉士域治是他的第一份正式執教工作，已經表現出色短短兩年半內帶領球隊從英甲升上英超。

這位北愛爾蘭的38歲教頭被視為目前最有前途的教練人選之一，上季他帶領葉士域治升班只花了400萬鎊。今夏，他與白禮頓、曼聯和車路士等球會曾聯上關係，但他與葉士域治簽了一份為期4年的合約，曼聯要挖角代價不菲。

阿莫廉 （Ruben Amorim）

執教生涯紀錄：244賽174勝34和36負，勝率71.3%

未夠40歲的士砵亭主帥魯賓阿莫廉，去年與利物浦有密切聯繫，年紀輕輕的他已經擁有充足經驗。2021年，年僅36歲的他帶領士砵亭贏得了19年來的首個聯賽冠軍，並在上季再次贏得聯賽冠軍。

阿莫林曾是賓菲加中場球員，於2018年退役，翌年已以教練身份嶄露頭角，當時他在布拉加預備隊的執教經歷令人印象深刻，最終晉升為一隊總教練。他領軍首13場比賽中取得10 勝，其中包括65年來球會首次擊敗賓菲加，很快引起了大球會的注意，最終被士砵亭成功高薪挖角，他與士砵亭的合約將於2026年6月屆滿。

施丹（Zinedine Zidane）

執教生涯紀錄：183賽124勝38和21負，勝率67.8%

在2021年蘇斯克查離任時，有指曼聯曾與他接洽。不過有傳媒估計這位一代球王不會想到英超執教，因為他不懂英語。這位法國人在西班牙首都以外的地方，仍然任何執教經驗，不過他在馬德里的成就， 確實令人留下深刻印象。

他在皇馬首個任期曾帶領球隊在歐聯取得三連冠，這是前無古人的成就，並在他的第二個任期內贏得了西甲冠軍。雖然可能性不大，但假如施丹空降奧脫福必定會領球迷興奮不已。