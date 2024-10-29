曼聯炒坦赫格｜兩年半從救星變笑柄　世界級戰術願景淪為假大空

當見到坦赫格（Erik ten Hag）黯然離開曼聯，不由得感嘆：「由亂到治易，由治及興難！」曾經，坦赫格將蘭歷克留下的爛攤子收拾好，逐走被視為叛亂分子的C朗拿度，帶領曼聯改革求變，重上正軌。

正當以為欣欣向榮時，坦赫格未能實踐提出的願景，口號上強調攻守轉換，實際上攻防失衡，中場真空，加上用人眼光一般，部分親兵庸碌，令曼聯這艘大船雖未至於沉沒，但只能在海中心盲目打轉，不見希望。回想坦赫格兩年半的曼聯領隊生涯，他由最初被曼聯球迷視為復興希望，到最後淪為其他球迷眼中的笑柄。



坦赫格下台後，有人在坦赫格的海報前做倒豎拇指。（Getty Images）

經過蘇斯克查的時代後，曼聯高層意識到球會要改革，邀請「逼搶之父」蘭歷克任暫代帥位，但他的改革只維持到對水晶宮的45分鐘，自此全隊擺爛，混亂不堪，直至2022年夏天，曼聯委任坦赫格擔任領隊，簽約3年。坦赫格一上任便遇危機，球員跑動不積極，英超開季兩連敗。這位荷蘭籍主帥下令全隊取消休假，加操罰跑，他更親自落場，與球員一起受罰，樹立以身作則的形象。

坦赫格第一季處理好C朗問題，同時帶領球隊贏聯賽盃，並獲得英超季軍。（Getty Images）

曼聯炒坦赫格｜第一季逐走C朗 打入英超三甲贏聯賽盃

坦赫格列明軍規，有法必依，建立威信，站穩陣腳。不久，他又遇危機，陣中星將C朗未能適應多跑動、重逼搶的戰術，兩人交惡。坦赫格剛柔並濟，對外說盡C朗好話盼他留下，對內按表現排陣沒有偏袒C朗。有趣的是，每當給C朗機會踢正選擔大旗，曼聯很多時踢得差甚至輸波，反而沒有C朗的比賽就踢得好，令球隊內外輿論大多站在坦赫格的那邊。當C朗攤牌後，曼聯就順利成章跟他解約。

曼聯前領隊坦赫格。（Getty Images）

送走C朗後，拉舒福特入球大爆發，踢出職業生涯的高峰，令坦赫格及曼聯有驚無險地解決了C朗風波，平穩過渡。球隊上下一心，停止內耗紛爭，先贏聯賽盃冠軍，獲得英超季軍，取得歐聯資格。彷彿地，坦赫格就是那位天選之人，僅用一季時間便撥亂反正，帶領曼聯由亂到治。

坦赫格曼聯生涯的風光時刻，捧起聯賽盃冠軍。（Getty Images）

2023年夏天，那支曼聯令人充滿希望，球會有改革的共識，坦赫格亦有志大展拳腳，指明方向，目標踢出世界級的攻防轉換。他當時說：「我們想成為世上攻防轉換最好的球隊。我們想去製造驚喜，踢得有活力，有速度且具侵略性，擁有非常好的團體精神，因為這就是曼聯。」

曼聯炒坦赫格｜第一季後換隊長 用奧拿拿頂迪基亞

坦赫格帥位穩固，大權在掌，勇於啃硬骨頭，敢於打破固化藩籬，清走被視為多年來曼聯遮羞布的門將迪基亞，換上奧拿拿把關。因為普遍認為迪基亞的傳球水平妨礙改革步伐，只有換上控制範圍大、腳下工夫更佳的奧拿拿，曼聯才能在全面改革的路上走得更遠。

坦赫格信任般奴，委任他為隊長。（Getty Images）

同時在這個夏天，坦赫格改革隊內利益集團，撤換曼聯隊長，將哈利馬古尼的隊長臂章給予般奴費南迪斯。他更想將馬古尼賣走，因為馬古尼的踢法傾向低位防守，若踢高位防守，其轉身慢的弱點容易被放大。然而，馬古尼堅持留隊，在後備席上默默耕耘，把握上陣機會，表現明顯改善，失誤減少，在後防傷兵潮下支撐大局，展現專業精神。

安東尼是坦赫格的失敗收購。（Getty Images）

然而，坦赫格的眼光並非十分準確，他所選之人，大部分實踐不到世界級攻防轉換這個改革方向。8500萬鎊買來的安東尼的確勤力，態度亦好，做到逼搶，但作為翼鋒，有守無攻，突破力差，射門效率低。6000萬鎊的美臣蒙特以跑動見稱，但與球隊運作格格不入，遲遲找不到定位，無從發揮。5700萬鎊的利辛度馬天尼斯深得坦帥心意，但是受傷常客。7200萬鎊的凱倫年紀尚輕，未能擔起前線重任。

坦赫格與查頓辛祖不歡而散。（Getty Images）

曼聯炒坦赫格｜第二季靠足總盃續命 聯賽第8完成

口號易說，落實困難。坦赫格口中的世界級攻防轉換，實踐起來如四不像，攻不銳、守不穩，球隊失去平衡。前有前逼，後有後退，中場真空，累壞了防中卡斯米路及基斯甸艾歷臣，連之前一季入球不絕的拉舒福特也突然低沉。再者，曼聯的逼搶通常虎頭蛇尾，一開波氣勢如虹，換邊後無以為繼。坦赫格亦有點固執，認為一時失利，是改革必經的陣痛，球隊正在重建過程中，必有起伏，只要堅持，便能看到成果。

坦赫格近兩季無以為繼。（Getty Images）

結果，曼聯在歐聯分組賽包尾出局，英超以第8名完成，成績慘淡。若非坦赫格神來之筆，在足總盃決賽贏了曼城捧盃，相信他已經在今夏下台。兩年兩冠，足總盃為坦赫格續命，他可以執教第三季。

曼聯炒坦赫格｜第三季攻力低迷 負韋斯咸後下台

在今季，坦赫格的曼聯最大問題不在防守，而是入球能力，尤其是門前一腳的把握力。這個夏天，曼聯以3650萬鎊簽入荷蘭前鋒約舒亞舒克斯，此子潛質不錯，墮後分波有板有眼，但就是把握力弱，未能針對改善曼聯的頑疾。

把握力差直接導致坦赫格下台，若果對韋斯咸的上半場把握力正常一點，曼聯本應可以領先兩三球，但前線眾人上半場浪費太多機會，一無所獲，最終球隊以1：2落敗，成為壓垮駱駝最後一根稻草。曼聯今季英超的預期入球有15.65球，但實際入球只有8球，攻力排聯賽尾三，預期及實際入球差距為英超最高。

加拿祖在前線都相當「敗家」，頻頻失機。（Getty Images）

成績好時，領隊在記者會上讚譽皆是錦上添花；成績差時，一切的辯解、維護盡被視為「死雞撐飯蓋」，淪為其他球迷的笑柄。

或者坦赫格的改革計劃需要更長的時間，兩位前鋒舒克斯及凱倫亦要更多時間去成長，但聯賽排14位的曼聯不等了，也等不起了。

坦赫格在任兩年半，在後費格遜時代的領隊中，任期絕不算短。他曾經以強硬的手腕，為曼聯帶來耳目一新的希望，但戰術上的固執、羅致球員的失誤，令他步上莫耶斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查及蘭歷克的後塵。

坦赫格時代完結，但曼聯的混沌時代仍未見到終點。