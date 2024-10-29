曼聯找士砵亭主帥阿莫林接捧　快曼城一步搶人︱足球轉會

曼聯剛辭退領隊坦赫格，包括英國廣播公司（BBC）在內各大主流傳媒紛指紅魔鬼正跟士砵亭主帥阿莫林（Rúben Amorim）接洽，有意委任他為下一任領隊。



阿莫林。（Getty Images）

傳先後獲利物浦曼城看中的少帥

年僅39歲的阿莫林，球員年代司職中場，曾效力葡萄牙勁旅賓菲加多年，不過他當上教練後名氣更響，即使一直只在葡萄牙本土執教，2020年當上士砵亭主帥至今兩度贏得葡超冠軍，有成績又有風格，近季常受各大豪門球隊注視。

利物浦前領隊高普今年1月宣布上季尾離任，阿莫林一度被視為繼任首選，可是最終紅軍選擇由荷蘭籍的史諾掌帥。哥迪奧拿跟曼城的合約今季尾完結，目前尚未有續約的消息，早前不少消息均指，曼城已看中由阿莫林接班。

阿莫林2020年當上士砵亭主帥至今兩度贏得葡超冠軍。（Getty Images）

曼市大報宣稱已同意接任

曼聯今次快曼城一步，率先跟阿莫林接洽，BBC指暫時未知會談成果，也不知道球會會否繼續考慮沙維、樸達、法蘭克、施蒙尼恩沙基等其他領隊人選，唯一肯定的是，阿莫林是曼聯首選。

不過《曼徹斯特晚報》宣稱，「阿莫林已原則上同意成為曼聯下任領隊」，並指出曼聯和士砵亭正在商討賠償安排。曼城有意找阿莫林接替哥迪奧拿，該報稱，曼聯嘗試以「哥帥離任後曼城將無以為繼」來說服對方，曼聯現任行政總裁貝拉達（Omar Berrada）今年初才由曼城轉投曼聯。

阿莫林周一出席記者會時主動出擊，稱預期會被問及有關曼聯帥位的問題，但他並未準備談及此事。曼聯辭退坦赫格後，暫由副手雲尼斯達萊掌帥，這位一代神鋒周三會帶領曼聯在聯賽盃主場迎戰李斯特城。