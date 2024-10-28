曼聯炒坦赫格｜雲尼斯達萊回歸三個月即接火棒　曾執教燕豪芬

曼聯今日（28日）宣布解僱坦赫格（Erik ten Hag），兩年半的奧脫福生涯來到盡頭，並由名宿助教雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）暫接火棒，成為後費格遜年代第四名「救火」的名宿。

48歲的雲尼斯達萊曾任荷甲燕豪芬的領隊，今夏重返曼聯做坦帥副手，想不到僅三個月便任暫代主帥。



坦赫格遭曼聯解僱 結束30個月奧脫福生涯 雲尼斯達萊任暫代主帥

48歲的雲尼斯達萊在球員時代司職前鋒，在2001年至06年期間曾效力曼聯，亦是多產射手，射術精湛，為曼聯在150場英超中攻入95球，協助紅魔鬼贏得英超及足總盃冠軍。「雲佬」在掛靴後轉任教練，曾做荷蘭隊的助教及燕豪芬的主帥。

雲尼斯達萊是曼聯一代前鋒。（Getty Images）

曼聯炒坦赫格｜後費格遜年代第四位名宿「救火」

坦赫格被辭退後，成為後費格遜年代第六任被炒的領隊，暫接火棒的雲尼斯達萊，繼傑斯﹑蘇斯克查﹑卡域克後，第四名曼聯舊將擔任看守主帥一職。

（Getty Images）

曼聯炒坦赫格｜從軒迪克﹑費格遜身上獲益

雲尼斯達萊早前接受《The Coaches' Voice》訪問時表示，從不同主帥身上學習到，溝通才是最重要。當雲佬在荷蘭任助教時，與名帥軒迪克（Guus Hiddink）合作，他在對方身上學到如何應對傳媒﹑如何分析對手﹑如何與球員溝通，雖然荷蘭在2016年歐國盃未能出線，但雲尼斯達萊同樣是獲益良多。

雲尼斯達萊當年在曼聯傳奇領隊費格遜麾下，他有相近的體悟，「從費格遜及卜比笠臣身上學到，當你與球員建立關係時，不止是為他的球員生涯著想，而是他的人生，如何發揮他們的個人潛力，這一點深深印在我的腦海裏。」

雲尼斯達萊同樣表示，坦赫格在內的一眾荷蘭籍領隊，是他一路上的學習對象，亦是他繼續進步的原動力，豈料對方如今已被曼聯「炒魷」。