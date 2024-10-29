曼聯炒坦赫格｜盤點6億鎊收購名單　安東尼美臣蒙特競爭最大水貨

曼聯的坦赫格（Erik ten Hag）時代告終。曼聯在10月28日宣布，領隊坦赫格離職，結束他在曼聯兩年半的執教生涯。坦赫格執教曼聯期間，買人眼光備受質疑，被指只懂買荷蘭兵、荷甲兵及阿積士舊部，而且部分高價收購貨不對辦，例如安東尼及美臣蒙特完全不入章。在這3個坦赫格帶領的球季，曼聯已經花費超過6億鎊買人，一起回顧這份坦赫格買人名單，有誰人可堪大用？

以下名單不包括短期借用的球員，例如韋格賀斯、沙比薩。



曼聯22/23球季收購

安東尼的表現未如理想。（Getty Images）

安東尼（Antony/中場/8500萬鎊）

坦赫格時代的水貨代表人物，那年夏天，坦帥剛上任，渴求右翼，羅致阿積士舊部安東尼。由於那年阿積士球員流失嚴重，包括已被曼聯買了利辛度馬天尼斯，所以非天價不放，結果曼聯真的開出一個高到不合理的8500萬鎊，令阿積士割愛。安東尼在曼聯的表現完全不及格，沒有突破能力，亦欠缺速度，射門也差，3季以來只得5個聯賽入球，所以坦赫格都早已面對現實，將他打入冷宮。如今改朝換代，不知安東尼前途如何？

卡斯米路。

卡斯米路（Casemiro/中場/7000萬鎊）

那年夏天，坦赫格熱烈追求舊將法蘭基迪莊，但求購失敗，據講卡斯米路就是迪莊的代替品。卡斯米路首季加盟，如像戰神，由防守攔截，到後上入球，在中場無所不能，成為曼聯得英超季軍的重要功臣，曼聯彷彿迎來一位久違的中場大師。然而，卡斯米路第二季明顯回塘，表現急速下滑，體能及速度跟不上節奏，防守甩漏多，到今季表現稍為好轉，但已踢不回首季加盟的水準。卡斯米路不算水貨，但保質期未免太短吧。卡斯米路明年就33歲了，早盛傳他會在過去夏天離隊，相信在改朝換代後，也不會久留在曼聯。

利辛度馬天尼斯。（Getty Images）

利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez/後衛/5700萬鎊）

外號「地面屠夫」的利辛度馬天尼斯算是不錯的收購，雖然身材不高，但踢法具侵略性，落腳準確，轉身及速度也不俗，左腳用波亦佳，甫加盟即成為曼聯後防主力，彌補到華拉尼、哈利馬古尼等原有中堅的弱點。不過，他的勇悍踢法令他較易受傷，第二季更加要長期養傷。上季曼聯成績慘淡，與他長期缺陣都不無關係。利辛度馬天尼斯是坦赫格在阿積士的舊部，但平心而論，不算水貨，甚至乎是現役曼聯最重要的中堅。相信在改朝換代後，他仍然會是曼聯的主將。

坦赫格上任，同時帶來馬拉西亞，梳爾的左閘位置終有競爭，但兩人同樣長期受傷。（Getty Images）

杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia/後衛/1300萬鎊）

馬拉西亞是坦赫格上任後的首位收購，來自飛燕諾的荷蘭左閘，價錢廉宜，用作勞基梳爾的替補。馬拉西亞首季物有所值，可以與梳爾形成競爭，有一定的上陣次數，但他之後成為「玻璃人」，長期養傷，其「玻璃」程度更勝梳爾，結果如今的曼聯雖然名義上有兩位左閘，但實際上都要達洛治、馬沙拉奧或利辛度馬天尼斯客串左閘。馬拉西亞只有加盟後第一季交到貨，之後就成為醫療室的常住成員。新領隊上場，他會面對什麼命運？但一切決定的前提是，他要身體健康。

基斯甸艾歷臣。（Getty Images）

基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen/中場/自由身）

坦赫格買人，愈貴愈伏，但免費的卻是有驚喜。有心臟隱患的基斯甸艾歷臣免轉會費來投，首季意外地成為核心主力，攻守兼備，簡直是曼聯中場的完美8號位人選。可能操勞過度，有點像卡斯米路，艾歷臣在第二季表現下滑，體能跟不上來，但他今季似乎恢復過來，表現不俗。艾歷臣明年就33歲，他還可以支持到多久？

曼聯23/24球季收購

凱倫。（路透社）

凱倫（Rasmus Højlund/前鋒/7200萬鎊）

7200萬鎊買來一個還有待成熟的前鋒，是否物有所值？凱倫首季加盟表現平平，有段時間狀態好場場入波，但更多時候在前線「隱形」。他上季攻入10個英超入球，各項賽事入16球。凱倫今季暫時只入一個英超入球，表現亦未如人意，雖然見到他當柱躉前鋒的技能有進步，例如背對中堅時的搶身位及控球較上季好，但離對得住7200萬鎊身價尚有一段距離。他只是21歲，希望新領隊可以幫到他更上一層樓，有朝一日配得起加盟時的轉會費。

美臣蒙特加盟曼聯後做過什麼？真的記不起。（Getty Images）

美臣蒙特（Mason Mount/中場/6000萬鎊）

有力與安東尼競爭坦赫格曼聯時代最大水貨！安東尼雖然貴得來實力不足，但只少常常可以候命，而美臣蒙特真的難以致評，因為他加盟後傷多過踢，存在感極低。就算他健健康康，每次上陣時，他的確積極跑動，但與其他隊友彷彿格格不入，融入不到曼聯的體系，簡直說得上為高價買錯人。他踢8號位比不上艾歷臣甚至高比馬恩奴，踢10號位又爭不過隊長般奴費南迪斯。美臣蒙特在曼聯的定位很尷尬，6000萬鎊身價加上7號球衣，本應是正選，但正選卻沒有他的位置。激活美臣蒙特會是曼聯新領隊的重大難題。

奧拿拿加盟以來愈踢愈好。（Getty Images）

奧拿拿（André Onana/門將/4720萬鎊）

奧拿拿絕對沒有辜負到坦赫格的期望，多次拯救主帥及球隊於危難中，若非奧拿拿踢出更勝迪基亞的表現，恐怕坦赫格也捱不到此時才下台。坦赫格在2023年夏天大膽地換門將，送走多年老臣子、英超金手套得主迪基亞，從國際米蘭高價買入前阿積士門將奧拿拿。儘管奧拿拿初期有不穩，曾經在歐聯分組賽犯錯，但他很快就克服困境，表現出穩定水平。在曼聯長期中場防守真空下，奧拿拿的撲救能力已被鍛鍊至不在迪基亞之下，而他的用波及傳球能力本身更在迪基亞之上。今季曼聯成績低迷，但奧拿拿仍以4場不失球，暫列英超金手套榜首。奧拿拿真的不負坦赫格！

比恩迪亞。（Getty Images）

比恩迪亞（Altay Bayındır/門將/430萬鎊）

比恩迪亞的定位就是後備門將，最大的任務就是坐在後備席，以備不時之需。在奧拿拿無傷無病下，比恩迪亞近兩季只踢過兩場盃賽，無甚可評。

伊雲斯。（Getty Images）

莊尼伊雲斯（Jonny Evans/後衛/自由身）

伊雲斯已經36歲了，上季初見他加盟，以為他是來等退休、踢踢盃賽而已，想不到在中堅荒下，他多次擔起大旗，表現絕不失禮，更獲續約，今季繼續幫忙。曼聯雖然多中堅，但位位都常常受傷，所以伊雲斯也不乏上陣機會，而且他每次上陣發揮都穩健。

曼聯24/25球季收購

新加盟的約羅（右）在季前賽受傷，未為曼聯踢過正式比賽。（Getty Images）

約羅（Leny Yoro/後衛/6000萬鎊）

18歲的年輕中堅約羅都未為坦赫格踢過一場正式比賽，坦帥就先行一步了！約羅是曼聯今夏的重點收購，爭贏皇家馬德里所得，此子潛力無限，但季前賽受傷，至今仍未復出。約羅代表的是曼聯的未來，希望新領隊可以好好幫助他成長。

烏加迪。（Getty Images）

文路爾烏加迪（Manuel Ugarte/中場/4200萬鎊）

曼聯賣走了麥湯米尼，換來的是這位烏拉圭防中。烏加迪尚未融入球隊，坦赫格就下台了。烏加迪暫時踢了幾場比賽，未見他有何突出之處，也未見他比麥湯米尼的優勢，還有待觀望。

迪歷特。（Getty Images）

馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt/後衛/4290萬鎊）

作為坦赫格在阿積士的舊部，迪歷特加盟後即刻成為曼聯後防主力，表現平穩。網民常言，迪歷特有魔咒，沒有領隊可以跟他共事超過一季。自他2016年在阿積士冒起後，每季季初都會跟新領隊合作，一與球隊換帥有關，二為他頻頻轉會，他年紀輕輕已踢過祖雲達斯及拜仁慕尼黑。

舒克斯。（Getty Images）

約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee/前鋒/3650萬鎊）

曼聯今季成績差，主因是把握力不足，曼聯在英超的實質入球比預期入球少得多，而作為前鋒，當然要「孭鑊」。舒克斯加盟後初期頻頻正選，展現出自己的特點，他的腳下技術幾好，喜歡墮後組織，但這位荷蘭前鋒的埋門一腳就一般，只得一個入球。最近，他的正選位置已被凱倫搶走。23歲的舒克斯是可造之才，還看新領隊如何栽培！

在歐霸對費倫巴治，坦赫格意外地將馬沙拉奧推至10號位。（路透社）

馬沙拉奧（Noussair Mazraoui/後衛/1720萬鎊）

馬沙拉奧是另一位與坦赫格合作過的阿積士舊部，可以勝任多個位置，例如左右兩閘，更試過有場被推上去踢10號位。馬沙拉奧加盟後即任主力，因為曼聯沒有左閘可用，目前全靠達洛治及馬沙拉奧。新領隊上場後，相信短期內都要繼續倚重他。