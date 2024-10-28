坦赫格遭曼聯解僱　結束30個月奧脫福生涯　雲尼斯達萊任暫代主帥

曼聯上輪英超作客1：2不敵韋斯咸後，聯賽榜跌至第14位，曼聯今日（28日）透過社交網站宣布，與主帥坦赫格（Erik ten Hag）分手，結束兩年半的執教生涯，由名宿雲尼斯達萊任暫代主帥。



坦赫格被炒傳聞已久，如今終於成真。（Getty Images）

英超｜曼聯負韋斯咸｜坦赫格批評VAR運作 稱曼聯屢受不公平對待

曼聯今季戰績飄忽，上輪聯賽反勝賓福特後，以為紅魔鬼的形勢好轉，豈料在周中歐霸賽和費倫巴治，周日英超遭韋斯咸絕殺，聯賽以3勝2和4負得11分，跌至第14位。

坦赫格的帥位早已岌岌可危，被炒消息屢次傳出，曼聯終在今日「開刀」，透過社交網站宣布解僱這名荷蘭教頭，結束30個月的奧脫福生涯，並由助教兼名宿雲尼斯達萊任暫代領隊。

「我們感激坦赫格所貢獻一切，祝他未來一切順利。」曼聯在社交網站祝福坦帥，並特意重提他的戰績，自2022年4月上任以來，曾領曼聯贏得兩項本地錦標，2023年的聯賽盃及2024年的足總盃。

自曼聯傳奇領隊費格遜2013年榮休後，坦赫格成為第六名被炒的主帥（不包括暫代領隊）。坦赫格在奧脫福執教30個月中，執教127場賽事，勝70場、和23場、錄34場敗仗，得勝率55.12%。