曼聯簽阿莫林｜解構39歲葡萄牙少帥戰術　3中堅愛好者起革命

曼聯在11月1日宣布，委任士砵亭教頭阿莫林（Ruben Amorim）擔任球會新一任主帥，簽約兩年半至2027年夏天。這位葡萄牙少帥會在11月11日正式上任。

究竟阿莫林是何方神聖？阿莫林喜歡什麼戰術及陣式？哪些曼聯球員可望在阿莫林手上得寵？哪些曼聯球員會面對重大挑戰？這篇文章將詳細介紹阿莫林。



阿莫林是3中堅的忠實支持者。（路透社）

曼聯簽阿莫林｜簡介

阿莫林球員生涯踢過中場及右閘，入選過葡萄牙國家隊，退役後轉任教練。他與曼聯早有緣分，跟卡靈頓訓練基地也不陌生。在2018年，他曾短暫跟隨時任曼聯領隊摩連奴學法，來到卡靈頓實習。39歲的阿莫林被視為歐洲球壇新一代少帥代表，助士砵亭兩奪葡超冠軍，打破被波圖及賓菲加兩大宿敵長期壓制的局面。

阿莫林執教士砵亭期間，亦培養過一些球星，包括曼城的中場馬菲奧斯紐尼斯、熱刺的後衛柏度樸路及拜仁的中場祖奧包連夏。

曼聯簽阿莫林｜過去成效「快過打針」

阿莫林在2019年9月執教布拉加預備組，到12月被升為一隊主帥。34歲的阿莫林首次坐正頂級聯賽球會主帥，首場聯賽即大勝7：1，並錄得葡超5連勝的佳績，而且阿莫林上任僅兩個月，便為布拉加贏得葡萄牙聯賽盃。阿莫林在任期間，布拉加在葡超9戰8勝1和，整支球隊脫胎換骨。在阿莫林執教前，布拉加在那季季初14戰得5勝3和6負。

因為阿莫林在布拉加的成績太突出，士砵亭在2020年3月支付1000萬歐元撬了他過檔。阿莫林一上任，士砵亭在葡超打出6勝2和的凌厲表現，惜季尾略有回落，曾不敵波圖及賓菲加。20/21是他第一個完整執教的球季，阿莫林帶領士砵亭以全季僅一敗的成績聯賽封王，贏得球會19年來首座葡超錦標。從往績看，阿莫林兩次季中接掌球隊，皆能極速扭轉形勢。

曼聯簽阿莫林｜最愛3中堅陣式

阿莫林的教練生涯由執教葡乙的卡薩比亞開始，首兩戰都輸波，他當時表示若果再輸便不再教波。結果，他在第三場轉陣，改踢3中堅，中止連敗，自此他就愛上3中堅，覺得這套陣式可以踢出他想要的足球。

後來他半途接掌布加拉及士砵亭，兩間球會本身也是踢開4後衛，但阿莫林一上任，馬上改為踢3-4-3或3-4-2-1陣式。故此，相信阿莫林執教曼聯後，曼聯的陣式會有大變，從4後衛變成3中堅。

擔任正中堅的高亞迪斯移前，與兩位防中並排，增加中路人數優勢，應對前場逼搶。（英超官網）

曼聯簽阿莫林｜正中堅前提變防中

在阿莫林的3中堅體系，正中中堅在後場組織時會前移，與兩位防中並排，增加中路接應的人數優勢，破解對方的前場逼搶，方便球隊可以由後場運波上去。當正中中堅位置前移時，兩位防中會配合，稍往邊路拉開，令球隊後場中路由3-2變成2-3。在曼聯，相信這個正中堅位置會交由馬菲斯迪歷特或哈利馬古尼擔任。

左右兩名中堅則需要有點兩閘的能力，因為阿莫林喜歡將翼衛壓到很前，在進攻時甚至與前線並列，所以當翼衛壓前時，左右中堅就要補位。利辛度馬天尼斯會是左中堅的不二之選，他是陣中少有的左腳中堅，而右中堅可以試一試約羅、域陀連迪路夫的效果。

曼聯簽阿莫林｜舊將已潛伏陣中

驀然回首，或者曼聯早已計劃以阿莫林取代坦赫格。在夏天轉會窗，曼聯放走了多次拯救坦赫格的麥湯米尼，收購了烏拉圭防中文路爾烏加特。烏加特之前與坦赫格沒什麼交集，但原來是阿莫林的舊部。烏加特在2021年登陸歐洲，首站就是去士砵亭，因為表現得好，所以在2023年轉投巴黎聖日耳門。如果阿莫林執教曼聯，相信烏加特會穩佔其中一個防中席位。

在阿莫林的3-4-2-1之中，兩位防中以防務為主，進攻通常交給翼衛與前線3人組，必要時其中一名防中會上前支援，類似兩個6號位的組合或者6號位拍8號位。由於翼衛會壓得很前，所以防中亦要有好的位置感，隨時補位。在曼聯的現有中場，卡斯米路會是較適合夥拍烏加特，基斯甸艾歷臣及高比馬恩奴也是可選擇之人，般奴費南迪斯就不太適合。

在進攻時，進攻3人組集中在中路，兩隻翼衛就壓到最前，拉開球場闊度，形成5-5的攻防體系。（英超官網）

曼聯簽阿莫林｜難滿足左翼衛要求

阿莫林喜歡集中兵力在中路，而拉開球場闊度的任務就全靠翼衛。在控球在腳時，兩隻翼衛會壓到最前。在中前場一失控球，若果皮球在邊路，那邊的翼衛就會壓上去逼搶，另一邊的翼衛則會墮後至防中或後衛線，整條防線會移往壓逼的方向。

曼聯的達洛治應該滿足到右翼衛的要求，甚至覺得他踢翼衛的發揮會比右閘更佳，而馬沙拉奧以全能見稱，曾被坦赫格安排踢10號位，相信也可勝任。勞基梳爾當然是左翼衛的好人選，但不知他何時才能復出。

梳爾缺陣期間，除了要達洛治及馬沙拉奧其中一人客串左路，阿莫林還有一招改造翼鋒。他在士砵亭都試過將翼鋒改造為翼衛，在曼聯如今的翼鋒中，擅長左腳的有安東尼，不知阿莫林會否考慮改造他？

阿莫林的士砵亭亦會高位逼搶。例如在左路逼搶時，防中會移向左邊，右翼衛就補位移入中路。（英超官網）

曼聯簽阿莫林｜前線三子集中中路

以往曼聯踢慣4-2-3-1陣式，兩翼長居邊路，但阿莫林的3-4-2-1中沒有翼鋒的角色，邊路是交給翼衛的，前場3人集中在中路活動。在實際操作上，前場3人組可以靈活走位，製造短暫的人數優勢，撕破對手後防。舉例說，中鋒及其中一位攻中可以同時靠向右路，與右翼衛形成3人小組，嘗試在Half-space尋找空間，而另一位攻中就會入楔中路。

凱倫、約舒亞舒克斯、阿密特迪亞路、般奴費南迪斯、加拿祖以至美臣蒙特都可以踢前場3人組。以往踢4-2-3-1陣式，前場有4個正選位置，但踢3-4-2-1的話就變成只有3個前場位置，進攻球員的競爭將更激烈。

左翼衛壓前逼搶，防線移向左邊，右翼衛回到防線。防中及攻中亦壓向左路，形成包圍。（英超官網）

曼聯簽阿莫林｜延續高強度前場壓逼

雖然預計陣式大變，但阿莫林同樣崇尚高位逼搶，料延續坦赫格的風格。然而，坦赫格的高位逼搶很有問題，前有前逼，後有後退，形成中路真空，導致對方一破到曼聯的前場逼搶後就會如入無人之境。阿莫林上任後，究竟他會如何修正前任留下的逼搶體系？

曼聯潛在3-4-2-1最佳陣容

門將：奧拿拿

後衛：約羅、馬菲斯迪歷特、利辛度馬天尼斯

中場：達洛治、文路爾烏加特、卡斯米路、勞基梳爾

前鋒：般奴費南迪斯、凱倫、拉舒福特

