MLB世界大賽｜道奇絕地反勝　5年內兩度封王　洋基主將開轟亦徒然

MLB世界大賽第5戰，道奇隊先在第5局把握洋基守備失誤，收服早段落後5分的戰局，至第8局再反超前2分，最終以7：6擊敗洋基隊，寫下世界大賽史上冠軍關鍵戰最大分差逆轉紀錄，以總場賽4：1力敗宿敵洋基取得球隊史上第8冠。風頭人物大谷翔平在今屆在世界大賽雖然出現0打點0全壘打的低潮，但仍然獲得個人大聯盟生涯首冠。



洋基主將Aaron Judge在第5仗終於開轟，可惜無助球隊收服失地。（路透社）

踏入季後賽打擊率低迷，僅得15.2%的洋基隊長「法官」Aaron Judge開賽首局終於打出今個系列賽第一轟，打出一記2分全壘打為洋基先開紀錄，其後隊友Jazz Chisholm Jr.在下一打席再獻一轟，洋基首局先搶下3分領先。至第2局下半，洋基再由Anthony Volpe及道奇舊將Alex Verdugo雙雙安打下氣勢如虹，更逼使道奇隊換走先發投手Jack Flaherty，他僅投了1.1局責失4分就退場。

道奇Mookie Betts上場遭洋基主場球迷騷擾，今仗沉着應戰持續有好表現。（路透社）

至第3局下半，洋基 Giancarlo Stanton再開轟打出全壘打，取得5：0領先，而洋基王牌投手Gerrit Cole前4局沒有被打出安打，比賽前半段的局勢可謂一面倒。

道奇在第5局把握住洋基守備接連失誤，眾志成城下不斷搶分。中外野Aaron Judge和游擊手禾普都失誤，其後高爾雖在0出局滿壘情況，三振Gavin Lux和大谷翔平，再讓Mookie Betts擊出一壘滾地球，未料高爾沒有上一壘補位讓Mookie Betts跑出破蛋的內野安打，隨後Freddie Freeman及Teoscar Hernández補上2支安打，單局狂取5分瞬間扳平比數。

大谷翔平雖然今個系列賽表現低迷更負傷上陣，仍在隊友協助下取得征戰美職後首個冠軍。（路透社）

洋基在第6局反攻，Juan Soto和Aaron Judge接連因四壞上壘，靠推進打攻佔一、三壘， Giancarlo Stanton高飛犧牲打送回超前分，但洋基「牛棚」在第8局上狀態不穩，道奇0出局攻佔滿壘，最終被Gavin Lux、Mookie Betts獻出2支高飛犧牲打，道奇單局攻下2分逆轉。

根據MLB資料指，世界大賽史上在奪冠一戰中，最大分差逆轉球隊是1925年海盜隊的4分，即是道奇今仗收服落後5分差距奪冠，是寫下歷史紀錄。

道奇取下隊史第8冠，近5年內兩度捧盃。（路透社）

萬眾關注的道奇主將大谷翔平，今仗繼續負傷上陣，4度上打席無安打，包括第5局時在1人出局滿壘情況下被三振，季後賽打擊率僅得23%，進入世界大賽後遇到大低潮，5戰沒打點也沒全壘打，但隊友們挺身而出，為道奇奪下冠軍。

大谷隊友Freddie Freeman則在今個系列賽破盡紀錄，首4戰強棒連續轟出4支全壘打取下12打點，獲選為今屆世界大賽最有價值球員（MVP）。他在整個系列賽可謂遇神殺神，先是在首戰轟出歷史上首支再見滿貫砲，接住在第二至第四場都連續開轟。不僅系列賽連4戰開轟，更達成跨季連6場開轟的誇張紀錄，超越2017至19年George Springer的連5場世界大賽開轟紀錄，為聯盟史上首人。

道奇取勝，Freddie Freeman居功至偉，膺MVP實至名歸。（路透社）

他在整個季後賽都飽受傷患困擾下，在世界大賽16打席中擊出6支安打，當中包括4發全壘打，狂取12分打點，獲選MVP可謂實至名歸。今次是Freddie Freeman生涯第2座世界冠軍，前一座是在2021年效力阿特蘭大勇士時取得。