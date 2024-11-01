羽毛球｜「世一」石宇奇全國賽擔架送院　落後1：9時躺臥場邊退賽

目前世界排名第一的中國羽毛球手石宇奇，昨（31日）晚在國內比賽身體不適退出，躺臥在場邊，要由擔架送院，留院觀察，暫時未知他的詳細病況。



那場是全國羽毛球團體錦標賽8強，由江蘇對上海，兩隊頭4場勢均力敵，打成2：2，在第5場決定性的男單比賽，江蘇派出石宇奇，面對上海的劉海超。石宇奇首局輸19：21，接着第二局身體不適，乒敗如山倒，落後到1：9時提出醫療暫停。

石宇奇躺在場邊，接受賽會醫生簡單診治後，被抬上擔架，送往醫院的急症室。從片段見到，石宇奇的呼吸有點急促，胸口起伏較大。

石宇奇由擔架送院。（網上片段截圖）

相信石宇奇保持清醒，根據內地媒體消息，他在送院期間有跟醫生講述身體的不適，目前他正留院觀察。暫時未有消息指石宇奇身體出了什麼問題。

28歲的石宇奇是目前的羽毛球男單世界排名第一，在巴黎奧運8強止步後，他參加過日本公開賽，打入4強，而在韓國公開賽則入到8強，但在中國公開賽16強出局。

見到石宇奇上擔架離場的畫面，內地羽毛球討論區都網民都被嚇壞了，留言有「生命健康第一位啊，太嚇人了」、「天呐 保佑石頭健康」、「石宇奇別出事啊」、「這有點嚇人啊，老天保佑」。