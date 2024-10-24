韓國羽協會長續抹黑安洗瑩　遭國會議員圍攻恥笑道歉收場︱羽毛球

巴黎奧運羽毛球女單金牌得主安洗瑩，奧運後回國炮轟韓國國家隊及當地羽協的風波持續不散，早前被指涉嫌濫用職權的羽協會長金澤奎，身處風眼仍態度照舊，以證人身份出席國會會議時繼續抹黑安洗瑩，指控對方早前在丹麥公開賽沒有跟他打招呼，反被一眾議員圍攻，雙方對答猶如鬧劇，他最終改口風並向安洗瑩道歉。

丹麥賽上跟教練團零交流的安洗瑩，回國時再成焦點，被傳媒包圍下她只有一句簡單回應。



安洗瑩獨力對抗韓國羽協，獲外界支持。（Getty Images）

安洗瑩奧運奪金後，大爆韓國羽毛球界種種黑幕，包括她在亞運決賽受傷下奪金，卻在未完全康復下被迫復出參加巡迴賽，導致她之後右膝肌腱撕裂。她由15歲進國家隊開始被迫當上前輩「免費勞工」，打掃房間、球拍穿線、甚至為師兄洗內褲，而且國家隊訓練和資源長年向雙打項目傾斜，訓練內容亦十年如一，遠遠落後世界水平。

安洗瑩的控訴震撼全國，總統尹錫悅知悉事件後，政府下令徹查，韓國羽協隨即發出長達10頁的聲明回應。時隔兩個多月，事件稍為冷卻下來，卻又因為安洗瑩奧運後首度復出參加丹麥賽，引發種種新風波。

安洗瑩獲豁免不用再穿國家隊贊助商的球鞋，但丹麥公開賽時仍繼續穿上。（Getty Images）

韓國羽協如何操控旗下運動員

2023年她足足參加19項賽事，打了80場比賽，贏得62.8萬美元獎金，冠絕一眾女子球手，她沒有說出來的是，那年人工只得67.4萬美元，沒有任何其他收入。相對印度球手仙度同年單是廣告收入已高達710萬美元，是安洗瑩人工10倍以上。職業運動員獲代言收入以現在的標準看來屬理所當然，各國羽毛球選手均獲不同贊助，只有韓國是例外。

贊助商收入是韓國羽協最大收入來源，因此旗下運動員只能穿上贊助商Yonex的產品，並禁止運動員接廣告。安洗瑩獨力與整個體制抗爭，早前她分享雙腳腳掌長滿水泡的照片，指贊助商的球鞋令她感到不舒服，再次令外界炮轟韓國羽協，眾怒難犯下，韓國羽協宣布安洗瑩獲暫時豁免、不用穿著贊助商的球鞋。吊詭的是，安洗瑩在丹麥公開賽期間仍一直穿上Yonex的球鞋，原因不明。

丹麥賽16強期間安洗瑩與教練團隊全程「零交流」影片：

安洗瑩獨力對抗整個體制

不少球迷都留意到，今次丹麥賽16強期間安洗瑩與教練團隊全程「零交流」，尤其是每逢休息或暫停時完全無視教練成池鉉在旁指導，自顧自飲水、拉筋，大部份時間背向教練或別開臉和低頭，全程沒有看成池鉉一眼，連點頭示意聽到對方說話的動作也沒有。

二人之間冷冰冰的互動之所以引發巨大關注，一方面當然是因為安洗瑩在奧運發炮轟韓國羽協，今次是她在奧運後休戰兩個月後首度復出參賽，與此同時運動員生涯為韓國「單打女王」的成池鉉，正是一手幫助安洗瑩從樽頸破繭而出的關鍵人物，兩師徒之前關係一直密切。外界將二人間的一舉一動看在眼中，連啟蒙恩師也無視，因此安洗瑩被認定已與韓國羽協徹底決裂。

韓國羽協會長金澤奎。（Ｘ）

韓國羽協會長上國會作證被圍插

外界無不為安洗瑩獨力對抗整個韓國羽毛球體制感到心痛，在這個關口，韓國羽協會長金澤奎被國會傳召時最初依然固我，《朝鮮日報》報道詳細講述當議員提出他曾批評安洗瑩是個「性格差劣的成功運動明星」為試圖抹黑對方時，金澤奎否認指控，民主黨議員Yang Moon-seok於是重提金澤奎之前曾說過「安洗瑩是個世界級明星，所以她連選手村團長和協會會長也不打招呼」，到該議員指出安洗瑩「從來不會刻意避免向任何人打招呼」時，金澤奎回應：「我想那只是我有這種感受。」

Yang議員隨即提高聲線說：「你在開玩笑嗎？」金澤奎還擊指控，聲稱聽說安洗瑩早前在丹麥比賽期間不跟教練或前輩打招呼。同一議員質問他，「當你理應幫助球員獲得好成績，卻在人身攻擊及欺凌一個星級選手，當聽到人們讚你做得好時，是否感覺良好？」 金澤奎反問：「我欺凌了什麼？」

可是到另一議員Kim Yoon-duk毫不客氣地嘲諷：「會長似乎人格有問題，應該更頻繁地跟他人打招呼」，金澤奎又順從地回應：「是的，我明白」，Kim議員模仿他的語氣也說了句「是的」，引來全場大笑。民主黨多位議員都發炮抨擊他針對「安洗瑩打招呼」的指控有損對方形象，此時金澤奎終於低頭，「我向安洗瑩道歉。」

安洗瑩的Instagram帳號目前仍為私人狀態。（Instagram截圖）

安洗瑩封口拒回應

安洗瑩在丹麥賽決賽不敵中國的王祉怡獲亞軍，由於比賽期間全程無視教練一幕被瘋傳，她從丹麥回韓國時被大批記者包圍。安洗瑩拒絕回應，只向在場記者說了句：「我沒有什麼話要說」，便登上了隊巴。

近期的風風雨雨後，安洗瑩選擇封口，不再回應傳媒，社交媒體Instagram也在丹麥賽後發文祝賀奪冠的王祉怡、祝福受傷的四強對手東宗（Gregoria Tunjung）早日康復後，將帳戶改設為非公開狀態，至今仍未恢復。