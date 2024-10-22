羽毛球｜安洗瑩無視教練引猜測　韓媒形容「不舒服的陪伴」

韓國羽毛球手安洗瑩，在巴黎奧運奪女單金牌後，炮轟受韓國羽毛球總會不公對待，成為球壇焦點。她日前復出參戰丹麥公開賽，最終在決賽不敵中國的王祉怡獲亞軍。

這場安洗瑩被直落兩局擊敗，狀態似乎不佳。不過更讓人在意的，是她與韓國羽總之間的矛盾到底處理得如何，16強時，她全程無視教練成池鉉的影片備受外界關注。據韓國電視台SBS報道，該國已決定以不公開方式，招募各項運動的國家隊下一任總教練，羽毛球亦為其中之一。



安洗瑩過往面對王祉怡錄8勝2負，但這次決賽兩局分別只得10分和12分。賽後她未有將落敗歸咎於傷勢，而是在Instagram上祝賀奪冠的王祉怡、祝福受傷的四強對手東宗（Gregoria Tunjung）早日康復等等，並承認自己在今場比賽準備不足。之後安洗瑩便將Instagram設為非公開狀態，至今仍未恢復。

安洗瑩的Instagram帳號目前仍為私人狀態。（Instagram截圖）

仍穿贊助商球鞋出賽

這名22歲的韓國女球手，近期與韓國羽總的爭執中，比賽用鞋亦是議題之一。安洗瑩不滿球手即使不合腳情況下，亦只能穿上贊助商品牌的球鞋，抱怨因此而生水泡等，更曾鬧上韓國國會。雙方多次協商下，最終韓國羽總選擇妥協，讓她可以穿上自己適合的鞋，也不用特意遮住品牌標誌。

然而今次參加丹麥公開賽，安洗瑩依然穿上贊助商品牌的球鞋。韓國《朝鮮日報》指，她表示不想成為唯一一名獲特殊待遇的球手。不過之後其他國際賽會否繼續穿著同樣品牌的鞋，暫時仍未決定。

安洗瑩曾抱怨球鞋問題。（Getty Images）

比賽期間全程無視教練 與韓國羽協惡劣關係持續

丹麥賽16強賽時，她與教練成池鉉之間全程「零互動」，成為外界關注焦點，比賽每次技術暫停時，成池鉉的指導被安洗瑩完全無視，安洗瑩自顧自飲水、伸展，大都是背向教練，要不就是別開臉或低頭，全程沒有看成池鉉一眼，連點頭示意聽到對方說話的動作也沒有。

安洗瑩與成池鉉之間冷冰冰的互動之所以引發巨大關注，一方面當然是因為安洗瑩在奧運發炮轟韓國羽總，今次是她在奧運後休戰兩個月後首度復出參賽，與此同時運動員生涯為韓國「單打女王」的成池鉉，正是一手幫助安洗瑩從樽頸破繭而出的關鍵人物，兩師徒之前關係一直密切。外界將二人間的一舉一動看在眼中，連啟蒙恩師也無視，因此安洗瑩被認定已與韓國羽總徹底決裂。

韓國媒體亦注意到這尷尬畫面，SBS以「不舒服的陪伴」來形容，並報道該國文化體育觀光部及大韓體育會（即韓國奧委會）已向各體育組織發出正式信函，要求在不公開招募的情況下，以曾在國際賽獲出色成績的人選，重新任命各支國家隊的總教練。

此前便有報道指，安洗瑩與現任國家隊總教練金學均不和，但後者曾親口否認；SBS續指，韓國羽總將於近期決定下一任總教練相關事宜。