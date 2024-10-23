羽毛球︱馬蓮重創2個半月已擺脫拐杖　冀歐錦賽復出拒再戰奧運

馬蓮（Carolina Marín）右膝再受重創哭別羽毛球場，絕對是2024巴黎奧運賽場其中一個「最虐心」畫面。這位西班牙球后兩邊膝頭前十字韌帶（ACL）均曾撕裂，全球觀眾在女單4強戰共同見證她第3次斷ACL，相信都感受到31歲的她球員生涯或就此寫上句號。

面對又一次逆境，馬蓮樂觀面對，手術後努力復健，也享受難得跟家人和朋友共處時光，奧運後時隔兩個半月，已可擺脫拐杖，近日接受西班牙《阿斯報》訪問時披露復出賽場的目標，惟無意在2028洛杉磯奧運再戰。



馬蓮樂觀面對又一次逆境

馬蓮日前在阿斯圖里亞斯女親王頒獎禮（Princess of Asturias Awards）上穿上短裙，毫不介意展露右膝上最新的長長傷疤。巴黎奧運羽毛球女單4強對何冰嬌一戰傷出時，她哭得傷心欲絕，惟她很快已能收拾心情，進行手術後回復歡顏，經常在社交媒體分享與家人和朋友聚會的合照，甚至坐着輪椅到沙灘享受日光浴，字裏行間散發滿滿正能量。

幾乎每個帖文都可看到她大大的笑臉，一次又一次無情打擊仍能樂觀面對，比起球技和身型優勢，馬蓮的堅毅和永不放棄精神實在令人肅然起敬。

馬蓮日前在阿斯圖里亞斯女親王頒獎禮上穿上短裙，毫不介意展露右膝上最新的長長傷疤。（IG）

重返高峰路漫長又迂迴

馬蓮受傷後仍經常出席活動，今次跟之前不同的是，她終可擺脫拐杖，而且再次能夠駕車。2019年她在巔峰期右膝ACL撕裂，每日花10個小時復健，以復出戰東京奧運為目標，卻輪到左膝ACL及兩塊半月板重創。她未有放棄，每天用盡一切方法鍛煉自己，一步步重返高峰。

受傷前她一度統領女子羽毛球場，2014、2015、2018三度成為世界冠軍，並在2016首戰奧運便奪得金牌，傷癒復出賽場已是另一番光景，羽毛球女子單打逐漸成為韓國的安洗瑩、日本的山口茜、中國的陳雨菲及中華台北的戴資穎的天下，4人多次壟斷主要賽事最後4強，被封為「女單Big 4」或「女單F4」，馬蓮被擠出四大球手之外，大感不是味兒。

2023年先後在印尼大師賽和世錦賽不敵安洗瑩，並接連在印尼和丹麥公開賽兩負陳雨菲，BWF總決賽敗在戴資穎拍下，5項賽事打入決賽都只獲亞軍。她未因而氣餒，2024年3月終在全英賽封后，那場決賽馬蓮先取首局，次局大幅領先時山口茜因傷退賽。東京奧運她因傷錯過，巴黎奧運原是力證她重返巔峰的最佳舞台，無奈4強領先下膝部再次受創，又要回到漫長的復健旅程。馬蓮逐一細數兩膝上的傷疤，她說右膝的新傷疤是最長一條。

馬蓮在健身室努力練體能。（IG）

未能再奪奧運金牌卻有更大收穫

一如以往馬蓮從不會因受傷而停下來，經常可見她分享在健身室努力練體能的影片。今次受傷同時導致半月板撕裂，幸而她康復進展良好，甚至能較一般同樣情況足足早一個月已不用再拿拐杖。就算到奧維耶多（Oviedo）領獎，馬蓮未有停下訓練腳步，「我在那裏會繼續早上的訓練。」周一至周五進行體能訓練，加上一星期三次物理治療，養傷中的馬蓮一貫地勤力。

她直言，巴黎奧運未能帶回金牌，同時有另一得着，「我帶回另一個從未想像可以得到的獎牌——人們的愛護、支持和同情。獎牌當然美好，但我得到它們背後的一切。」從巴黎回到馬德里，馬蓮的行程表密麻麻，笑稱：「這2個半月，躺在梳化的一天仍未到來」，更篤定地說，「毫無疑問，我較如果奪得金牌做上更多事情。」觀眾共同見證她又一次受重創，再成悲劇人物之餘，也不禁讓大家對馬蓮由憐生愛，備受西班牙以至全球觀眾愛戴。

她不諱言，如今幾乎已成為傷患的代名詞，跟對上兩次重創不同，今次她不再急於重拾球拍，「現在我只想快樂。」不再強迫自己或對羽毛球執着，馬蓮說自己目前已到達一個希望人生做其他事情的階段，花更多時間陪伴家人。

馬蓮2016年首戰奧運即奪金，她表示不會出戰2028洛杉磯奧運。（Getty Images）

夢想在家鄉主場出戰2026歐錦賽

她多次重覆跟《阿斯報》記者說，參加2026年歐洲錦標賽是她的夢想，因為那屆賽事會在她的家鄉維爾瓦（Huelva）上演，同時聲言那並非一個執迷，「如果我現在重拾球拍，目的是要去享受」，假如做不到這點便不會強求，「當我不再享受所做的事，便會停止，我非常清楚這一點。」

她是歐錦賽7屆冠軍，目標直指第8度奪標，那也很可能是她球員生涯最後一站，無意再戰奧運，「我說過最後一屆奧運在巴黎，不會去洛杉磯……首先是出戰2026歐錦賽，然後希望贏得金牌，但我們會見步行步。」8歲開始打羽毛球，12歲從舞蹈與羽毛球之間二選一，接近20年的球員生涯確是已到尾聲。

馬蓮目前已31歲，加上3次斷ACL，連她也說自己是個怪胎，「如果是一般球員，我應該5年前便退役，我已是個超乎尋常的例子，畢竟由一開始我已是怪人。」