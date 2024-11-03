香港網球公開賽｜李娜首任總監　指香港想辦高級別賽事仍有待改進

兩次大滿貫冠軍得主李娜，今年首度擔任WTA香港網球公開賽的賽事總監，今年香港賽來到煞科日，這位中國網球傳奇指參賽球手們都大愛香港賽，但李娜認為香港未來舉辦網球大賽仍有不少進步空間。



李娜頒獎紀念品予雙打決賽的主裁判。（梁鵬威攝）

香港網球公開賽李娜首任賽事總監 笑談同鄉師妹鄭欽文兩大共通點

42歲的中國網球傳奇李娜，今年在香港網球公開賽首度擔任賽事總監，一星期的賽事來到最後一日，「娜姐」會面傳媒總結今年賽事，今次賽事周邊都圍繞着不同的網球元素，並指參賽球手對香港賽讚不絕口。

「以往都是以運動員身份來港，今次身份不同，有更多不一樣的視角，周圍都佈滿網球的元素，令球迷好好感受網球。我有不少機會與球手們聊天，大家都很愛香港賽，今次賽事對球員們的照顧無微不至，讓她們在無壓力、舒服的情況下作賽，這就是主辦的目標，做好賽事的口碑。」

除了賽事本身，今次大會邀請不同球手參與香港的各項活動，就如李娜與大坂直美齊訪M＋博物館，李娜認為這豐富了球手們今次的香港之行，讓她們好好體驗香港。

李娜指不少球手大愛今次香港賽。（梁鵬威攝）

李娜今次以不同身份來港，她感嘆賽事總監不易做，「做了總監以後，就覺得其實當運動員好簡單，當來到場地時所有事情都妥當了，做球手就只需要好好比賽。」縱然如此，若然來年再獲香港網球總會的邀請，她願意再當總監一職。

香港接連舉辦「香港125國際賽」及今次香港網球公開賽，平時從容面對傳媒的「娜姐」，被問及香港未來可否辦更大型的網球賽時，笑問：「我可以真實回答嗎？」李娜坦言，香港在硬件上仍有進步空間。

「香港賽在軟件方面是完美，對球員照顧、與球迷之間的互動，各種方面都是頂級，但唯一要改進的是在硬件上，維園網球場已有多年歷史，當我打球時，我印象中大多網球賽也在這裏辦行，香港是個國際化城市，但若想要舉辦更高級數的比賽，硬件上有好大的改善空間。」

李娜指香港未來舉辦更高級別的賽事，她認為在硬件上仍要改善。（梁鵬威攝）

香港網球公開賽｜挪威日本組合激戰封后

艾姬莉（Ulrikke Eikeri）／二宮真琴與日本組合青山修子／穗積繪莉爭奪雙打冠軍，這對日本與挪威組合以6：4領先首盤，次盤日本組合以6：4扳回一城，雙方以決勝盤「搶十」分勝負，日本組合一度領先至9：7，艾姬莉／二宮真琴未有放棄，連取4分，以11：9反勝奪冠。

日本球手二宮真琴上次在香港125賽失落冠軍，今次香港賽終奪冠軍，這名30歲日本球手直言香港賽是她生涯最成功的賽事，並高呼：「我愛香港」，希望未來再來港獻技。

二宮真琴高呼「我愛香港」。（梁鵬威攝）