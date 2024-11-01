網球年終賽︱鄭欽文再隨李娜腳步創新里程碑　靠「狠父」栽培成才

只有最頂尖球手才能出戰網球年終賽，今年WTA年終賽終於再次有中國球手登場。22歲的鄭欽文是8位參賽球手之一，她是繼2013年的李娜後，歷來第二位參賽中國球手。

同樣來自中國湖北省，就算二人無論身型以至打法均截然不同，難免一再被拿來比較。李娜的成功啟發國內一眾後輩勇敢追夢，全靠爸爸「狠心」栽培，鄭欽文有能力寫下較「師姐」更高成就。



女子網球年終賽首日賽事 鄭欽文 對 莎巴蘭卡

11月2日晚上11時 Now 634台直播



去年獲最佳進步獎 2024年兩大突破

2023年獲頒WTA最佳進步獎，鄭欽文今年屢次取得生涯突破。年初先打入澳洲網球公開賽決賽，首度晉身大滿貫最後階段，即使未能像李娜那樣一舉奪標，不敵莎巴蘭卡獲亞軍仍是她在大滿貫最佳成績。

今年7月她衛冕巴勒莫女子公開賽錦標，最大驚喜是之後在巴黎奧運一路過關，一舉贏得金牌，成為中國奧運網球單打金牌史上第一人。即使一度受傷病困擾，鄭欽文今年整體維持上佳狀態，10月下旬到日本東京出戰泛太平洋公開賽擊敗美國球手姬寧，贏得今年第三冠。繼置身大滿貫決賽後，同年出戰年終賽，鄭欽文再一次接同鄉師姐火棒，自然備受期待。

今屆WTA年終賽陣容。(X)

WTA年終賽抽籤形勢（種子排名）



A組

莎巴蘭卡（1）

保蓮妮（4）

列巴堅娜（5）

鄭欽文（7）



B組

施安迪（2）

歌芙（3）

皮古娜（6）

奇捷高娃（8）



與李娜的第一張「合照」

2014年，李娜在墨爾本贏得個人第二座大滿貫冠軍，奠定她在中國網球的歷史地位，她在同年退役，當年只得11歲的鄭欽文，身在江漢二橋體育訓練基地，與一眾小將一同見證李娜登頂，亦成為了二人第一張「合照」。

與李娜同樣來自湖北的鄭欽文，當年初執網球拍的原因與李娜無關，年少時的鄭欽文體弱多病，家人想她更加健康，才要她做運動，而她學習的運動不是網球，是乒乓。「我小時候打過兩年乒乓，但我對乒乓不感興趣，我覺得網球的場地更大，可以做的事情更多，所以我選擇了網球。」無心插柳下，發現鄭欽文的網球天份，鄭父就把女兒送往武漢進行專業訓練，誤打誤撞開展她的網球路，其後才會出現與李娜的「合照」。

李娜當年澳網奪冠時，只得11歲的鄭欽文在電視機旁見證。（微博截圖）

「狠爸爸」培育成才

鄭欽文能成為頂尖網球手，不得不提她爸爸鄭建坪。鄭父曾是一名田徑運動員，受訪時曾說過：「我們不是贏在起跑線上，我們在起跑線之前就開始規劃了。對自己的孩子夠狠，你得敢去狠。從她出生開始，我就在練她，爬都要比別人爬得快。競技體育本身是歐美人的強項，並不是亞洲、中國人的強項。」

鄭欽文如此憶述爸爸的「狠」：「12、13歲輸掉比賽時，老爸會說『打成這樣就不要打了』的氣話。我會告訴他說不行，再給我一次機會，下一次我一定能打好。」

鄭欽文小時候被送往武漢的網球學校，每周只能和父母見面一次。鄭建坪曾透露昔日在一次全國賽女兒有點懈怠，連輸幾球，比賽暫停時他大發雷霆，當場打了鄭欽文。當時他告訴女兒：如果水平不如對手，用盡全力還是輸掉比賽，那是英雄；如果消極比賽，則是對網球，對觀眾，更是對自己不負責任。聽了父親這番話，鄭欽文打起精神，取得勝利。

鄭欽文父親鄭建坪。（新浪網）

不惜賣樓成就女兒網球事業

鄭爸爸對女兒的「狠」，不止體現在狠心送年幼的鄭欽文到網球學校寄宿，以及極其嚴格的態度，甚至是體罰，還有財政上的付出。女兒從小他已找最優秀的教練、以可能的最高規格受訓，鄭建坪從事外貿、建材和汽車配件生意，收入不錯，惟當鄭欽文離開湖北當上職業運動員，家庭財務壓力劇增。

巴黎奧運奪金後鄭欽文透露：「14、15歲的時候，我爸爸甚至賣了房子給我打球。因為他想傾盡一切，來圓我的網球夢。摘下金牌的那一刻，我覺得這一切都是值得的！」

鄭欽文贏得巴黎奧運女單金牌。（資料圖片／Getty Images）

為網球犧牲童年

眼看爸爸付出所有，鄭欽文也毋負家人苦心，刻苦訓練並過着如苦行僧一樣的生活，她的啟蒙教練陳宏鳴曾表示：「在我的印象裏，鄭欽文從來不吃零食，也不喝飲料。一年360天吃雞胸肉西藍花（西蘭花），每天凌晨4點半起床訓練。」每次訓練和比賽，鄭欽文帶着一個大大的保溫桶，裏面裝滿水。嚴格自律加上刻苦訓練，有助鄭欽文長期保持上佳身體質素。

陳宏鳴稱：「說實在的，真有點心疼她。為了網球，她犧牲掉了很多快樂的童年時光。這孩子訓練時從沒偷過懶，永遠是第一個到球場，最後一個離開。」

助鄭欽文逐步成為頂級球手的教練列巴。（IG）

複製師姐李娜成功路

鄭欽文現任教練列巴（Pere Riba）也對她讚不絕口：「網球運動員都不喜歡一大早開始訓練，我給她早上安排的訓練量特別大，她一聲不吭地完成，你給她加量，她還能接受。」

李娜2014年澳網封后前一天，中國《長江日報》以「下一個李娜」的報道為題，造訪李娜當年的教練余麗橋，與一眾11﹑12歲的小將在江漢二橋體育訓練基地見證李娜登頂，鄭欽文正是其中一員。當年只得11歲的鄭欽文接受《長江日報》訪問，她對未來充滿期待，「我現在的教練（余麗橋）教過李娜，我也想像李娜一樣拿大滿貫冠軍。」

鄭欽文的網球路就像不斷跟隨李娜的腳步，先隨夏溪瑤學法，然後在武漢跟隨余麗橋，隨後與阿根廷籍教練卡路士（Carlos Rodriguez）合作，以上的教練全都是李娜的前教練，難怪外界早已為鄭欽文冠上「小李娜」的稱號。

李娜兩奪大滿貫錦標，成為中國第一人。（資料圖片／Getty Images）

李娜：我與鄭欽文難以直接比較

鄭欽文與西班牙籍的列巴合作後，兩年間世界排名由第169急升至第7位，戰績穩步上揚，今年初在澳網一路過關，一次受訪時被李娜「亂入」，她情不自禁高叫「李娜姐姐」並與對方相擁，兩代湖北網球女將終於來一張真正的合照。

1.78米高的鄭欽文，與李娜一樣強於正手抽擊，她較師姐高6厘米也較為健碩，打法上力量與技術兼備。有趣的是，兩位湖北姑娘都是性格直率火爆，李娜早前來港擔任網球賽事總監受訪時承認與師妹一樣脾氣火爆，而且鬥心強烈，但認為兩人難以直接比較，「我與鄭欽文的年代不同，我和她的成就都難以比較、沒有可比性。當鄭欽文還未冒起時，大家都說不可能（再有好成績），但當鄭奧運奪金後，大家的期待值就有所不同。」

李娜首奪大滿貫那年已是29歲，目前仍只得22歲的鄭欽文，只要避過傷病，以她的能力未來絕對有力追上甚至超越對方成就。李娜2013年獲得年終賽亞軍，鄭欽文或許可以由今屆年終賽開始追趕，再逐步實現勇奪大滿貫的夢想。