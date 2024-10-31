香港網球公開賽｜王康怡／張瑋桓「搶十」憾負 香港組合無緣八強
撰文：趙子晉
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在維園主場出擊的香港女雙組合王康怡／張瑋桓，WTA香港網球公開賽首圈鬥日﹑法組合，激戰至決勝盤，最終在「搶十」以9：11憾負，無緣晉級。
香港球手王康怡與張瑋桓早前在香港網球公開賽單打亮相，雙雙首圈止步，兩人在周三（30日）轉戰雙打，與日﹑法組合日比野菜緒／邦謝特（Jessika Ponchet）爭晉級。這對香港組合首盤以6：4先下一城，次盤被對手扳回一城，需要進入「搶十」的決勝盤，王康怡／張瑋桓曾經落後，一度追至9：9平手，惜其後連失兩分，以細分9：11落敗，激戰1小時35分後無緣晉級，與八強席位擦身而過。
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