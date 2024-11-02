1.78米鄭欽文實力外型兼備　成就新世代中國廣告女王︱網球年終賽

鄭欽文從小獲父母悉心栽培，甚至不惜賣樓送她到外國接受最高規格訓練和比賽，近年一步步踏上頂級網球手之路，不止已累積超過325萬美元獎金收入，廣告聘約也如雪花般飄至。

網球是個人運動，一旦成名便可獲得巨大名氣，距離李娜退役至今已10年，中國難得再次出現頂級網球手，更令實力與外型兼備的鄭欽文深受廣告商歡迎。



實力與外型兼備的鄭欽文深受廣告商歡迎。（IG）

擁超級模特兒身型先天優勢

鄭欽文身高1.78米，一副媲美超級模特兒的身型，是她作為廣告代言人的額外先天優勢。巴黎奧運後曾有內地媒體統計，鄭欽文代言品牌包括兩大國際運動品牌Nike和Wilson，也有勞力士和Lancome兩大名牌，以及運動飲料品牌佳得樂。內地品牌方面，也有螞蟻集團（支付寶）、伊利、霸王茶姬等。

找她代言的品牌範圍廣泛，覆蓋服裝、飲食、護膚、運動和手錶，估計一年代言收入近4000萬人民幣（約562萬美元）。根據財經雜誌《福布斯》公布的2023年度最高收入女子運動員排行榜，鄭欽文以720萬美元排第15位。

鄭欽文2024年「大爆發」，今年廣告身價肯定進一步水漲船高。（Getty Images）

巴黎奧運奪金商業價值大爆發

不要忘記的是，當時鄭欽文尚未獲得重大成就，她到2024年才「大爆發」——澳洲網球公開賽首度晉身大滿貫決賽，並贏得巴黎奧運女單金牌，加上晉身年終賽，今年廣告身價肯定進一步水漲船高。

中國在巴黎奧運贏得40面金牌，卻不是每個金牌選手也為人熟悉，網球向來不是中國以至亞洲人強項，鄭欽文在歐美選手長年雄霸的項目歷史性奪金，中國以至其他國家的報道篇幅相對較多，人氣一夜爆燈，亦間接令她的商業價值急升。鄭欽文奪得奧運金牌後，全球人氣急升，加上22歲的她外型討好，讓她一躍成為最具商業價值的運動員之一。

上海鬧市街區矗立的大幅鄭欽文廣告。（視覺中國）

今年收入勢突破億元人民幣

事實上，網球手單在獎金收入已遠勝其他運動的女子選手，《福布斯》的最高收入女子運動員排行榜，每年頭10位幾乎都是網球員的天下，原因是國際體壇在收入方面，男女運動員差距極大，即使是WNBA頂級籃球員，仍及不上NBA邊緣球員的最低工資。網球運動拜近年一眾男女子選手和名宿努力爭取同工同酬所賜，各項大賽以至大滿貫賽事男女子選手獎金逐步看齊，直接導致網球手幾乎壟斷女子運動員收入榜。

她是體育經理人公司IMG旗下運動員，跟同鄉「師姐」李娜和滑雪巨星谷愛凌相同，市場預測她今年收入可能突破億元人民幣（約1400萬美元）大關。