香港網球公開賽｜王康怡告負首圈止步　添信心衝擊列強爭大滿貫

香港球手王康怡（Cody）在WTA香港網球公開賽首圈登場，挑戰8號種子、西班牙球手卜莎（Cristina Bucsa），惜直落兩盤3：6及3：6告負，連續兩年香港賽首圈止步。縱然Cody未能過關，接連兩次在維園出戰增添她的信心，並以來年的大滿貫資格為目標。



香港球手王康怡不足一個月再度在維園網球場出戰，Cody早前在ITF湖州賽奪冠後，獲外卡參加香港網球公開賽，日前更與前一姐夏納（Simona Halep）一同練波。

王康怡。（趙子晉攝）

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22歲的王康怡在香港賽首圈遇上世界排名第71、8號種子卜莎，雙人過往未曾交手。穿上藍色裙子的王康怡，在維園一號場亮相，頭上特意縛上藍色辮子，配合一身造型。面對身形高䠷的對手，力量、速度同樣佔優，Cody難免是受壓的一方，擊球未能給予對方太大壓力，每當她得分後，一號場的看台亦傳來掌聲。王康怡第7局後失守被破發，其後連失兩個發球局，以3：6先輸一盤，Cody洩氣地擲下球拍洩憤。

王康怡今仗是受壓的一方。（廖雁雄攝）

王康怡首盤落敗後掟拍。（趙子晉攝）

王康怡次盤有個好開始，隨即打破對方發球局領先，惜Cody未能乘勢鞏固優勢，在自己發球局再度失守，並再失4局，落後至1：5。在出局邊緣的王康怡及時破發再保發，連追兩局，惟不足以扭轉形勢，再輸一盤3：6，直落兩盤告負，首圈止步。

即使Cody落敗，現場球迷依然為她報以掌聲，Cody微微點頭向球迷致意，完場後亦與球迷自拍及簽名。

王康怡直落兩盤不敵西班牙的卜莎。（廖雁雄攝）

香港網球公開賽｜王康怡次盤初段拉鋸成關鍵

王康怡連續兩年在香港公開賽首圈出局，Cody依然滿意今次賽事的發揮，「早前（湖州賽）奪冠後增添不少信心，訓練量比以往多，所以對自己的要求及期望更高，自己更想取勝。今仗與對手首盤同樣拉鋸，只是中段被破發後稍為被打亂陣腳，節奏有點亂，但總括而言發揮都是正面。」

王康怡次盤開段即破發，其後在第三局再有破發機會，惜未能把握，Cody表示該局是今仗關鍵，「該局（第三局）很關鍵，如果拿下當局或許有所不同」，她坦言長時間下未能再破發，難免有點影響自己，加上對手卜莎的移動速度快，每每都解破Cody的強攻，難以找到方法取分。

王康怡坦言次盤早段拉鋸是今仗的關鍵。（廖雁雄攝）

經歷今仗敗仗後，王康怡更清晰知道自己什麼地方要進步，本月兩次在維園出戰亦增添她的信心，「上次（香港）125（賽）與今次250（賽）後，我覺得自己有能力衝擊更高排名的球手，對方心態比我穩定，當我被破發後有點不知所措。」

王康怡在香港公開賽出局後，賽季仍未結束，Cody透露下站將往歐洲或澳洲出戰，並希望參加更高級別賽事，在這段時間積極搶分，以明年的大滿貫參賽資格為目標。