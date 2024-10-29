網球年終賽︱鄭欽文首出戰央視破天荒買版權直播　獎金勝大滿貫

巴黎奧運網球女單金牌得主鄭欽文首戰WTA年終賽，今次是繼2013年的李娜後，時隔11年再次有中國球手能入圍參賽。繼置身大滿貫決賽後，同年出戰年終賽，22歲的鄭欽文再一次接同鄉師姐火棒，備受期待。

中國中央電視台被指「破天荒購買版權」全程直播賽事，香港方面則會在Now電視634台直播。



女子網球年終賽首日賽事

11月2日晚上11時 Now 634台直播



鄭欽文。（Getty Images）

鄭欽文今年屢現突破

2023年獲頒WTA最佳進步獎，鄭欽文今年屢次取得生涯突破。年初先打入澳洲網球公開賽決賽，首度晉身大滿貫最後階段，即使未能像李娜那樣一舉奪標，不敵莎巴蘭卡獲亞軍仍是她在大滿貫最佳成績。

今年7月她衛冕巴勒莫女子公開賽錦標，最大驚喜是之後在巴黎奧運一路過關，一舉贏得金牌，成為中國奧運網球單打金牌史上第一人。即使一度受傷病困擾，鄭欽文今年整體維持上佳狀態，10月下旬出戰WTA日本東京站擊敗美國球手姬寧，贏得今年第三冠。

今屆WTA年終賽陣容。(X)

冠軍獎金更勝大滿貫

鄭欽文由澳網獲亞軍開始排名晉身世界前十，目前世界排名第七，強勢晉身年終賽。今年女子網球年終賽11月2至9日在沙特阿拉伯首都利雅得上演，8位單打參賽球手分別為莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）、施安迪（Iga Świątek）、歌芙（Coco Gauff）、保蓮妮（Jasmine Paolini）、列巴堅娜（Elena Rybakina）、皮古娜（Jessica Pegula）、鄭欽文及奇捷高娃（Barbora Krejčíková）。

除了鄭欽文外，意大利的保蓮妮同為首度參賽，上屆冠軍由施安迪奪得，她也是8人中唯一曾在年終賽奪冠的球手。

8位球手按種子排名被編入兩個小組，每組4人，小組頭兩位晉身準決賽，爭奪512萬美元冠軍獎金。今屆賽事總獎金高達1525萬美元，每位參賽球手先獲25萬美元，分組賽每贏一場再獲50萬美元，晉級準決賽再拿120萬美元，最終奪冠獎金高達512萬美元，較任何一項大滿貫賽事冠軍獎金更高。