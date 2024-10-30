網球年終賽︱鄭欽文分組抽下籤首仗即遇剋星　賽事獎金更勝大滿貫

世界排名第七位的「中國一姐」鄭欽文，首度晉身女子網球年終賽，分組抽籤結果剛出爐，她未能避過「剋星」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），首仗便要跟對方硬撼，晉級之路相當困難。

這項賽事獎金今年獲大幅加碼，冠軍可獲512萬美元，較任何一項大滿貫賽事冠軍獎金更高。



網球年終賽︱鄭欽文分組首仗即遇剋星莎巴蘭卡。（Getty Images）

鄭欽文首戰年終賽

巴黎奧運網球女單金牌得主鄭欽文首戰WTA年終賽，今次是繼2013年的李娜後，時隔11年再次有中國球手能入圍參賽。繼置身大滿貫決賽後，同年出戰年終賽，22歲的鄭欽文再一次接同鄉師姐火棒，備受期待。

中國中央電視台被指「破天荒購買版權」全程直播賽事，香港方面則會在Now電視634台直播。可是鄭欽文的抽籤形勢未如理想，她要跟世界排名第一的莎巴蘭卡同組爭出線。

女子網球年終賽首日賽事 鄭欽文 對 莎巴蘭卡

11月2日晚上11時 Now 634台直播



鄭欽文。（Getty Images）

鄭欽文最大剋星——莎巴蘭卡

26歲的莎巴蘭卡以擊球力量見稱，去年澳網初奪大滿貫，當時她的強力抽擊已曾成為話題，被媒體展示她部分抽擊球速較很多男子職業球手更快。今年澳網她成功衛冕，已曾在決賽以力量壓制鄭欽文，事實上從去年美網8強，今年初澳網決賽，到今年美網8強，鄭欽文頭3次面對莎巴蘭卡均在一盤未得下落敗。10月13日武漢公開賽決賽，鄭欽文終於在莎巴蘭卡手上取得一盤，可是結果還是落敗，生涯4次遇到對方全負。

2024年美網賽事，當大會列出參賽球手正手上旋平均球速數據，莎巴蘭卡的名字赫然排在最高一格，她的正手上旋球平均球速高達每小時80英里（約時速128.7公里），艾卡拉斯、冼拿、祖高域三大男子球手均及不上她，分別以79、78和76英里排第二至四位，足見莎巴蘭卡的力量如何強大。

就算是面對一度長居世界第一的施安迪，鄭欽文頭6次對戰全敗，但今年巴黎奧運首度擊敗對方，以「中國一姐」今年狀態，絕對有力跟施安迪周旋。莎巴蘭卡與施安迪之間，鄭欽文分組抽中前者，令出線難度再增。她的同組對手還有保蓮妮及列巴堅娜，鄭欽文3次跟保蓮妮對戰全勝，兩次遇上列巴堅娜皆落敗。

WTA年終賽抽籤形勢（種子排名）



A組

莎巴蘭卡（1）

保蓮妮（4）

列巴堅娜（5）

鄭欽文（7）



B組

施安迪（2）

歌芙（3）

皮古娜（6）

奇捷高娃（8）



鄭欽文今年屢現突破

2023年獲頒WTA最佳進步獎，鄭欽文今年屢次取得生涯突破。年初先打入澳洲網球公開賽決賽，首度晉身大滿貫最後階段，即使未能像李娜那樣一舉奪標，不敵莎巴蘭卡獲亞軍仍是她在大滿貫最佳成績。

今年7月她衛冕巴勒莫女子公開賽錦標，最大驚喜是之後在巴黎奧運一路過關，一舉贏得金牌，成為中國奧運網球單打金牌史上第一人。即使一度受傷病困擾，鄭欽文今年整體維持上佳狀態，10月下旬出戰WTA日本東京站擊敗美國球手姬寧，贏得今年第三冠。

今屆WTA年終賽陣容。(X)

冠軍獎金更勝大滿貫

鄭欽文由澳網獲亞軍開始排名晉身世界前十，目前世界排名第七，強勢晉身年終賽。今年女子網球年終賽11月2至9日在沙特阿拉伯首都利雅得上演，8位單打參賽球手分別為莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）、施安迪（Iga Świątek）、歌芙（Coco Gauff）、保蓮妮（Jasmine Paolini）、列巴堅娜（Elena Rybakina）、皮古娜（Jessica Pegula）、鄭欽文及奇捷高娃（Barbora Krejčíková）。

除了鄭欽文外，意大利的保蓮妮同為首度參賽，上屆冠軍由施安迪奪得，她也是8人中唯一曾在年終賽奪冠的球手。

8位球手按種子排名被編入兩個小組，每組4人，小組頭兩位晉身準決賽，爭奪512萬美元冠軍獎金。今屆賽事總獎金高達1525萬美元，每位參賽球手先獲25萬美元，分組賽每贏一場再獲50萬美元，晉級準決賽再拿120萬美元，最終奪冠獎金高達512萬美元，較任何一項大滿貫賽事冠軍獎金更高。