乒乓球｜王楚欽再爆冷遭瑞典球手橫掃　16強止步遭嘲「進步很大」

WTT法蘭克福乒乓球冠軍賽，「一哥」王楚欽在男單16強面對瑞典球手安頓卡爾保（Anton Kallberg），以8：11、5：11、6：11，0：3直落3局敗陣爆冷出局，巴黎奧運後的低迷持續不止。



王楚欽奧運後頹勢未止

王楚欽目前排名乒乓球男單世界第一，可他上一次在男單賽事奪冠，已是今年5月的WTT沙特阿拉伯大滿貫賽事。

巴黎奧運男單32強意外不敵「六角形戰士」莫利加特（Truls Moregard）後，王楚欽先後在WTT澳門冠軍賽4強被林詩棟淘汰、WTT中國大滿貫32強被丹麥球手連特（Anders Lind）擊敗。上月的亞錦賽，他在男單8強以1：3輸給韓國的吳晙誠，男團賽對伊朗時，更不敵只有15歲的法拉吉（Faraji Benyamin），曾引來大量網民譁然。

巴黎奧運不敵「六角形戰士」莫利加特（圖）後，王楚欽似乎陷入低潮。（Getty Images）

這名男單「一哥」的爆冷之旅仍在持續，周三（6日）在WTT法蘭克福冠軍賽，王楚欽不敵安頓卡爾保止步16強。兩人今次是首度交手，該名世界排名第12的瑞典球手賽後笑稱，擊敗世界第一是兒時夢想：「感覺很不真實，我非常非常高興，我被自己今天的表現征服了。」

不過他亦對王楚欽表達敬意：「老實說今場勝負都沒關係，王楚欽是我非常尊敬的一位對手，他是世界第一，但今天狀態可能不是很好。」

安頓卡爾保賽後難撳喜悅同時，亦向王楚欽表達敬意。（WTT微博）

又一次被內地網民冷嘲熱諷

巴黎奧運後4次男單賽事均未能奪冠，甚至未入過決賽，王楚欽今次爆冷出局再次引來熱議，在微博熱搜甚至一度超越特朗普再度當選美國總統的新聞，一舉升上首位。

內地網民再次對這名中國球手冷嘲熱諷：「你真沒讓我失望啊，沒事，這回止步16強，進步很大了，下次努努力進8強」、「乒乓球是否會步中國足球的後塵」；也有支持者留言說句「辛苦了」，隨即引來揶揄：「王楚欽這次比賽到底辛苦在哪裏了？」