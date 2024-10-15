乒乓球｜19歲林詩棟超樊振東升上世界第二　與王楚欽同被質疑實力

乒乓球男單「一哥」王楚欽近期表現飄忽，中國乒壇因而備受關注。世界乒乓球職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱：WTT）周二（15日）更新世界排名，19歲新星林詩棟超越樊振東，攀上男單第二名，引來內地網民熱議。



內地媒體《咪咕體育》搶先發布WTT最新世界排名，中國包攬男單前五名，王楚欽繼續排在第一，林詩棟升上第二，奧運後連續缺席賽事的樊振東跌落第三，梁靖崑及馬龍分別排在第四及第五，最近在亞錦賽奪男單冠軍的張本智和，則升上第八位。

此排名暫未能在WTT官網或社交媒體見到，不過點擊各球手的WTT個人頁面便能看到最新排名，與《咪咕體育》公布的無異。

WTT最新男單世界排名。（微博）

林詩棟升上世界第二備受質疑

巴黎奧運期間至今，王楚欽未能在任何賽事獲男單冠軍，他每次落敗時，便會因「一哥」頭銜成為被攻擊對象，批評他只是「刷分」成為世界第一。今次林詩棟超越樊振東，便使「石頭」成為被質疑對象。

19歲的林詩棟，此前主要參加青年賽或WTT支線賽，今年才更多參與主要賽事的單打項目。生涯至今最重要錦標是月初的WTT中國大滿貫男單冠軍，他更在決賽以4：3反勝國乒名將馬龍。

月初的WTT中國大滿貫，林詩棟在男單決賽反勝馬龍奪冠。（新華社）

剛過去的亞錦賽，王楚欽在男單8強出局，林詩棟近期狀態大勇，整個洛杉磯奧運周期未嘗一敗，但最終在決賽以1：3不敵日本的張本智和，未能贏下重要的金牌，國乒亦「只得」2金2銀1銅，為參加亞錦賽多年以來最差戰績。

王楚欽本就被指未贏過「三大賽」、即奧運、世界盃、世錦賽冠軍，最主要男單錦標來自2022亞運會；林詩棟的男單獎項更少，因此今次他升上世界第二，還超越巴黎奧運男單金牌樊振東，引來不少內地網民揶揄。

由於缺少最重要賽事錦標，加上近期頻頻失準，王楚欽不時被網民質疑其世界第一的排名。（新華社）

網民：「比賽打不贏，積分倒是挺高」

很多人認為這種積分制排名無法反映實力，稱今次排名是「史上最水」，又諷刺王楚欽及林詩棟「比賽打不贏，積分倒是挺高」、「嘩，基本被中國隊包攬了，一看亞錦賽，這排名有啥用」。

亦有人支持林詩棟，認為他抓住樊振東近期不參加比賽、以及王楚欽表現失準的機會迅速上位，看好他未來能成為國乒接班人。

林詩棟今次升上男單世界第二，在國內引來不少質疑聲音。（新華社）

此外，王楚欽及孫穎莎都被指奧運後參賽過於密集，身體狀況備受關注。亞錦賽結束後，前者在周一通過團隊宣布退出全國錦標賽；後者則因傷退出蒙彼利埃、法蘭克福冠軍賽。