TransLantau2024｜曾進傑創跑山生涯3個第一次　即睇本地精英名單

TransLantau（飛越大嶼）by UTMB 2024將於11月8日起舉行，多位香港精英跑手參與不同距離的比賽。近年跑慣短途的「鷹鷹」曾進傑會挑戰路程最長的TransLantau120。他表示今場是他在香港跑過最長距離的比賽，最大的困難是睡魔，他已經叫太太在補給站準備咖啡。TransLantau100亦有多位本地猛將，包括黃浩聰、曾福祥、黃國威，而在女子方面有張敏怡及甄智貽。



曾進傑會參加TransLantau120。（顏銘輝攝）

42歲的曾進傑跑山多年，參加過多次100公里的毅行者，近年以跑中短途為主，但在今年的TransLantau，他決定挑戰全長126公里的TransLantau120。他說：「今場有幾個第一次。我未試過在香港參加超過100公里的賽事，未試過在晚上10時起步，未試過在晚上跑大嶼山。今年有這個機會，想試一試，因為我很喜歡大嶼山。」

TransLantau120在周五晚10時於梅窩起步，攀升6100米，途經大嶼山多個山頭，包括鳳凰山、大東山、老虎頭。曾進傑表示最困難是跑通宵，對抗睡魔，他說：「根據經驗，大約半夜4時是最眼瞓的，過了那段時間就會好一點。捱眼瞓是我的弱項，唯一是這個，其他都可以的。（做了什麼準備應對？）太太會來支援我，我叫她帶了咖啡給我。」但他笑住補充：「其實咖啡對我沒什麼作用，平時飲完之後都可以照睡覺。」

在TransLantau120，曾進傑是實力最強的本地跑手，其餘參賽的本地精英有陳志強、楊皓然、唐振華，而在女子方面有黃祺珍、梁康翹及王芷琦。

曾進傑會參加TransLantau120。（顏銘輝攝）

曾福祥會參加TransLantau100。（顏銘輝攝）

TransLantau100賽道長96公里，攀升4500米，周六早上9時於梅窩起步。去年在TransLantau50奪得季軍的「怪獸」曾福祥，今年轉戰TransLantau100。他預計用11至12小時完成賽事。他表示約6、7年前參加過TransLantau100，那時經驗不足，不太懂得補給，「在檢查站合共喝了4、5升可樂，那時候真的很年輕。過了那麼多年，自己成長了，人老人，又可以再跑一次。雖然路段有不同，但其實都是在大嶼山不停兜來兜去。我自己都喜歡大嶼山，這個地方很特別。」

TransLantau100的精英本地跑手還有黃浩聰及黃國威，而女子本地跑手的陣容亦很強，有張敏怡及甄智貽。

曾福祥會參加TransLantau100。（顏銘輝攝）

陳家強會參加TransLantau50。（顏銘輝攝）

TransLantau50全長53公里，攀升2700米，周六早上10時在梅窩起步。實力最強的本地跑手相信是陳家強，他去年跑出5小時45分，得到殿軍。他說：「這個星期的天氣比去年好，希望可以做到更快、更理想的時間。」陳家強覺得大嶼山的山徑較天然，風景亦佳，可跑性也不俗。他認為上落老虎頭一段比較有挑戰性，需要較多技術，他說：「保持享受心態，不要給予自己太大壓力去完成。」

最短途的是TransLantau25，全長27公里，攀升1100米，在周日早上9時起步。本地跑手方面，去年在TransLantau50得第6名的黎楊壘，會轉戰TransLantau25。