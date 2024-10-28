越野跑｜謝覺偉重拾佳態稱霸50K本地賽　為人生第3場100K備戰

越野跑好手謝覺偉（阿歹）回歸本地賽，他在重陽節的La Sportiva Ultra Fish N Sheep（俗稱「魚羊」）50公里賽因發燒而退賽，跑步生涯首次剪帶。兩星期後，「阿歹」重整旗鼓角逐La Sportiva HK Wild 50，以5小時58分11秒完成50公里，突破6小時大關「極速」奪冠，但他謙稱，「要面向世界，呢個時間係要必須做到」。



HK Wild 50於大尾督水壩起步，賽道沿烏蛟騰、鹿頸、八仙嶺，最後返回水壩衝線。阿歹在50公里由頭帶到尾，一直加速拋離守住第2位的Nugo，特別是由第4與第5個檢查點之間，即是流水響郊遊徑、九龍坑山、沙羅洞至鶴藪水塘一段，他的領先優勢由31分鐘大幅增至54分鐘，最終比亞軍的Nugo快了1小時21分21秒衝線，後者以7小時19分32秒奪得亞軍。

第一個檢查站後，謝覺偉上馬頭峰，神態輕鬆。（顏銘輝攝）

Nugo一直守住第二位。（顏銘輝攝）

阿歹總結今場賽事：「正常發揮，最初沒有定下什麼目標，只是測試一下最近訓練的成效。今仗出了八成力，平穩地順住去，因為比賽之後還要訓練，所以沒有出盡全力。」

回想整場比賽，阿歹說上黃嶺和八仙嶺最辛苦，「臨尾仲要最大攀升，比較虐待」，但他慶幸中午多雲，不靠太曬，他亦十分喜歡這條賽道，馬頭峰一段船灣淡水湖郊遊徑「幾正」，「路線好好玩，要好有技術，與平時跑開的主要山徑不同，環滿那一段似歐洲路況，幾有挑戰」。

謝覺偉在HK Wild 50由頭帶到尾奪冠。（顏銘輝攝）

6小時內完成50公里，阿歹的水平絕對是高手級，但他謙稱：「說不上十分滿意和開心，要面向世界，這個時間是必須做到。」那麼對比上仗因病「剪帶」，今仗可算是一吐烏氣？「開始重拾少許感覺，不會每次都一帆風順，也不能說是『威番次』。」

阿歹下個比賽是11月16日的Malaysia Ultra-Trail by UTMB，他將出戰100公里，比賽總爬升4937米，主要山路在50公里後，阿歹表示：「「我跑100公里經驗不多，這將是我的第三場，希望累積經驗，愈跑愈好。」