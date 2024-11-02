越野跑女新星林楚茹兼顧跑山與定向　瘋狂之路逐級上邁向100K賽

香港跑山女將林楚茹（Harmony）在上月的亞太區越野跑錦標賽勇奪短距離組殿軍，成為成人組別中排名最高的香港跑手。林楚茹小時候被家人強逼訓練游泳，練到她在泳鏡內流淚；中學時意外發現有野外定向的天分，入選港隊；畢業後接觸越野跑，愛上一班人在山上嘻嘻哈哈、共同進退。林楚茹現職工程師，工作大壓力又繁重，但她笑言不存在平衡問題，因為跑山一定比工作重要。



林楚茹早前出席一個The North Face的跑山活動。（顏銘輝攝）

港隊上月派出38名代表參加在韓國蔚山舉行的亞太區越野跑錦標賽，在U23賽取得好成績，羅樂賢得男子冠軍，林天晴得女子季軍，而在成人組別，哪位港將排名最好？不是男子短距離13名的曾進傑，不是男子長距離12名及的黃浩聰，也不是女子長距離第7名的張敏怡，而是在疫情後才冒起的林楚茹。

10月的亞太區越野跑錦標賽，林楚茹得到短距離女子殿軍。（網上片段截圖）

26歲的林楚茹在41.2公里的短距離賽，以5小時0分29秒衝線，贏得女子殿軍，獲得750美元獎金。她在疫情期間才透過黃浩聰接觸跑山訓練，兩年來獲獎無數，多次在本地的中短距離山賽登上頒獎台，如今更為香港揚威海外。

林楚茹｜被父親逼去練游水

回憶運動生涯，林楚茹多謝父親當年強逼她練水。她說：「他很固執，要我星期二、四、六都要去游水，游到我在泳鏡入面哭。那時候，我外婆負責帶我去游水，她說游完請我食雪糕但怎樣都一定要去游。現在就覺得，多謝他那時候逼我，不然就沒有好的體能。」

升中後，父親不再強逼練水，林楚茹一度放下運動。她說：「我學校（庇理羅士女子中學）有些游泳港隊，她們負責拿獎，而我這些『渣渣』就被找去拿出席分，我都會很努力地去幫學校拿一分，希望幫學校保持在學界D1。」

林楚茹小時候練游水，後來發現對野外定向有天分，如今則愛上跑山。（顏銘輝攝）

林楚茹｜中三發現有野外定向天分

中三時，她又為另一個項目的校隊「戥腳」，被師姐叫去參加野外定向比賽。她說：「被師姐踢入會（定向隊）前，跑步都很少，有幾年沒有做運動。」本身只打算拿出席分的林楚茹，在那場定向賽做出好成績，意外入到決賽，最終排十幾名。她說：「我覺得幾好玩，好似尋寶，我好像很有天分，就繼續玩。」之後，她更入選野外定向港隊。

中學畢業後，林楚茹入讀香港大學唸工程，畢業後擔任工程師。在課餘及工餘時，她繼續有玩野外定向，但感覺到了樽頸。她說：「停滯不前，上不到去，去到跟外國選手比，速度上及一些技術上都會有段距離，不知怎樣突破。」

林楚茹疫情後才開始參加跑山比賽，近兩年屢次登上頒獎台。（顏銘輝攝）

林楚茹｜疫情期間接觸跑山

這個時候，她在一個漁護署的活動上認識到越野跑手黃浩聰，開啟了新的運動生涯。疫情期間，林楚茹有參加一些虛擬跑比賽，而在黃浩聰邀請下，她在2022年底參加了個人首項實體山賽，跑短距離10公里，贏得女子冠軍。她說：「幸運拿到獎，他覺得我可以繼續跑下去。」由於平均每場野外定向比賽都是跑10公里左右，所以這是她擅長的距離。

林楚茹在疫情時參加過虛擬山賽。（Instagram）

林楚茹在2022年底參加了首個實體山賽。（Instagram）

黃浩聰安排她加入跑會的跑班，幫助她提升速度，更認為她是可造之才，勸她突破自己，在2023年3月報名參加人生首場50公里山賽。這場The North Face 100的50公里是她最難忘的一場，一來是第一次，而且跑到「爆偈」，出現各種不適狀況，走了8小時20分，艱辛地完成。

林楚茹起初認為跑50公里的跑手都是瘋癲的，如今她成為了一分子。（顏銘輝攝）

林楚茹｜難忘人生首場50K

她說：「中間暈暈陀陀，很想撤，不想繼續跑下去。在黃嶺那條樓級很崩潰，那時我只懂用一枝行山杖，不懂用兩枝，篤下篤下上去，上到去就抽筋。我拉筋的時候一用力，就到另一邊抽筋，所以很深刻。」

有沒有被嚇怕？林楚茹說：「反而跑完第一次後，我覺得自己可以做到。」經過多大半年的訓練，學習運用不同肌肉上山，她逐漸由一位跑十多公里的短距離跑手，進化到走50公里中距離也沒問題。在2023年底的TransLantau50，她跑入女子前10名，接着到The North Face 100的50公里，她以6小時29分贏得女子冠軍。

她笑說：「以前我覺得跑50公里的人都是癲的！」

現在，她已是瘋癲的一分子。

林楚茹在2023年底The North Face 100的50公里賽，贏得女子冠軍。（Instagram）

羅樂賢（左）及林楚茹在亞太錦標賽都取得好成績。（顏銘輝攝）

林楚茹｜挑戰毅行者100公里

在2024年4月，她到內地參加The North Face 100的莫干山越野跑挑戰賽50公里，跑出驚喜，以6小時05分贏得女子冠軍。她說：「那一場真的好好運！我知道內地選手個個都很快，我預期她們隨便一個路人都快過我。後來聽說最快的那些跑手沒有出現，剛好有些人受了傷，可能減了速度，我才好運地贏得冠軍。」

林楚茹透露，今年嘗試挑戰人生首個100公里賽，與朋友組隊參加毅行者，目標在18小時內完成。她笑言：「雖然對我來說，100公里本身就很瘋狂，跑100公里的人都有問題的，但我都決定要試一試。」

看來，她準備加入另一個更瘋癲的群組。

林楚茹將會參加The North Face 100的100公里接力賽。（顏銘輝攝）

林楚茹｜喜歡越野跑一班人的感覺

今年12月的The North Face 100，她改為參加100公里接力，與幾位演藝界跑手梁釗峰、馮天欣及余曉彤組隊，平均每人跑廿多公里。跑山以外，她仍有參加「老本行」野外定向賽，最重要的是12月底的野外定向亞錦賽。她認為練習跑山後，速度提升，幫助到她在野外定向的表現。

林楚茹仍有繼續參加野外定向。（Instagram）

比較跑山與定向，林楚茹喜歡跑山那種一班人的感覺。她說：「玩定向一直是一個人，比賽出發時都要專門分開你們，因為想你自己用腦去找，而不是一起去跑，模式及概念都不同。至於越野跑，就算是個人比賽，途中都可能會一班人一起去跑，更加像有朋友、同伴去做一件事。」

林楚茹出席The North Face的活動。（顏銘輝攝）

活動後，林楚茹拉筋放鬆。（顏銘輝攝）

她記得有次去挪威參加定向比賽，在大雨中迷路，獨個兒感覺無助，不禁哭起來。她說：「整個氣氛很糟糕，為何會這樣，難道上天都不喜歡我？沒有辦法，比賽中沒有人可以拯救我，死死地氣都完成了。」

跑山呢？她續說：「沒有試過哭。跑山很好，每10公里左右有檢查站，就會見到義工，他們很積極，會幫你加水，令我覺得好像有人鼓勵我，然後又會聊天，覺得心情好一點。」

林楚茹與其他The North Face跑手自拍。（顏銘輝攝）

林楚茹｜跑山比工作重要

本身有工程師正職，還要兼顧跑山及定向，生活豈不是很忙碌！她說：「其他嗜好？沒有呀。最忙碌就是要想一想，究竟今個星期要安排什麼訓練、什麼時間時休息！」

林楚茹承認工程行業壓力很大，她多謝上司包容，可以讓她請假去比賽。被問到工作與訓練之間的平衡，她笑言從來沒有問題，因為「我覺得跑山太重要了，上班真的不是很重要，所以不會平衡不到。如果生活只得上班，我就會覺得很大壓力」。

她續說：「跑山是我的重點，跑山跑完是自己的，公司那些，做得好不好都是公司的。」