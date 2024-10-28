亞太區越野錦標賽｜黃浩聰點評香港跑山水平　建議發展越野跑經濟

首屆亞太區越野錦標賽上周末（26日）在韓國蔚州落幕，港隊派出38位跑手參加長距離、短距離及U23組別。港隊在U23的表現最好，羅樂賢贏得男子冠軍，林天晴得到女子季軍。隊際方面，女子表現不俗，在長距離得亞軍，而在短距離就得季軍；此外，港隊在整體團隊總排第3位。

隊長黃浩聰表示中國及日本仍然是亞洲越野跑最強的大國，菲律賓及越南的進步亦很大，實力已經超越港隊。他表示今次出外比賽全憑香港跑山界籌集旅費，沒有用政府一分錢，但如果想繼續發展好跑山這項運動，還需政府投放資源。領隊曾小強表示，香港擁有優美的郊外環境，交通便利，他相信推廣越野跑可以帶動香港的旅遊經濟發展。



港隊大合照。（受訪者提供）

黃浩聰：菲律賓、越南已超越香港

在76公里長距離賽得男子12名的港隊隊長黃浩聰表示，從今次亞太錦標賽得見，亞洲其他地區的越野跑水平冒升得很快，中國及日本繼續領先，「但菲律賓、越南這兩個原本落後的地方已經超越香港，而緊隨其後有南韓、馬來西亞、泰國」。

曾小強擔任港隊領隊。（受訪者提供）

曾小強：香港越野屬亞洲中上水平

另一位香港著名越野跑手曾小強今次退居二線，沒有參賽，擔任領隊，義務照顧38位港隊跑手的後勤事務。他表示：「可見香港越野嘅係亞洲都屬中上水平，當然經過今次亞（太）錦賽，可以睇到香港嘅越野跑仲有相當大嘅進步空間。」

曾小強表示，由於越野跑總會並非政府或港協暨奧委會承認的運動總會，所以他們此番出賽缺乏支援，感到難過及失望。黃浩聰亦透露，今次港隊出征亞太錦標賽並沒有得政府任何資助，全靠本地跑山界的品牌及機構支持，包括香港越野跑總會、HK100及T8賣跑褲籌款。他表示：「不夠的再自費。沒有用到政府資源。亦可從呢次成功例子借鏡，動動腦筋想想有甚麼點子，發揮創意，總有方法，希望促成到下一次旅程。」

羅樂賢贏得U23男子冠軍。（受訪者提供）

黃浩聰近年積極培育青少年跑山，樂見港隊在U23賽取得好成績，羅樂賢勇奪男子冠軍，林天晴得女子季軍，而文穎及李芷晴分別得女子第4及5名。在男子U23賽，只有港隊及東道主韓國能夠派出至少3位選手參賽，港隊最快3人羅樂賢、陳棹恆及郭誦軒的總時間為5小時05分42秒，以14分鐘之差力壓韓國得男子U23隊際冠軍；女子隊際賽方面，只有港隊能派到3位選手參加，林天晴、文穎、李芷晴的總時間為7小時15分34秒。

林天晴得U23女子季軍。（受訪者提供）

盼政府投放資源到越野跑

黃浩聰表示：「在ITRA（國際越野跑協會） 會議上，其他國家都問我怎做青訓計劃。我只可以講，做了8年，一步一步走過來，不容易。每個地區的運動發展都好視乎政府是否支持，為了保持香港越野跑的國際地位，希望政府肯投放一些資源到越野跑這項運動，尤其是青少年越野跑方面。」

對於U23跑手揚威海外，曾小強表示：「我自己作為領隊有機會睇住香港旗升起，自己心入邊都百般滋味在心頭。亦都睇到我哋新一代嘅年青人有好大嘅潛質，希望佢哋將來可以有得到更多嘅支援，代表香港去世界各地比賽，取得佳績為香港爭光。」他提議設立越野跑精英制，由政府支持本地精英跑手訓練及參加世界性的比賽。

張敏怡贏得長距離女子第7名。（受訪者提供）

港隊贏得女子短距離季軍。（受訪者提供）

港隊贏得女子長距離亞軍。（受訪者提供）

在今次亞太錦標賽，港隊女將的表現可人，在41.2公里短距離賽中，林楚茹得到殿軍，隊際得季軍。至於在長距離賽中，張敏怡及甄智貽齊齊跑入女子前10名，亦幫助香港女子隊贏得隊際亞軍。在整體團隊成績，港隊得到季軍。

曾小強代表港隊登上頒獎台，獲頒整體團隊季軍。（受訪者提供）

跑山除了是運動，也可視為旅遊項目。黃浩聰在社交網站總結今次比賽時寫到，香港擁有優厚的自然條件，有潛質發展越野跑：「香港有好靚的大自然環境，又有城市的安全與便利，在外國人眼中這種山與城市的結合簡直是amazing（好正），這麼好的天然條件為何不發展越野跑呢？」

曾小強帶領港隊到韓國參加亞太錦標賽。（受訪者提供）

曾小強：推廣越野跑可帶動旅遊經濟

曾小強亦有同感：「就好似今次韓國舉行亞洲越野錦標賽一樣，得到當地政府大力嘅支持，另一方面都可以推廣佢哋當地嘅旅遊業，俾世界各地嘅人認識韓國有世界級咁靚嘅郊外及攀山嘅自然環境。」

「其實香港都一樣，我哋有好獨特、好靚嘅郊野自然環境，一定會吸引到世界各地嘅人嚟香港行山及參加越野跑比賽。依家我行山都見多咗好多外地嘅遊客特登嚟香港行山。我諗所以推廣越野跑亦都可以帶動香港嘅旅遊經濟發展。」

亞太區越野錦標賽港隊重點成績

U23男子冠軍：羅樂賢

U23女子季軍：林天晴

短距離女子殿軍：林楚茹

U23男子隊際冠軍

U23女子隊際冠軍

長距離女子隊際亞軍

短距離女子隊際季軍

整體團隊成績季軍